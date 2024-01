Presto tutti conosceranno questa marca, è il miglior tablet che puoi comprare oggi: le caratteristiche

Il mondo dell’informatica è in continua e costante evoluzione: in arrivo un’importantissima novità per i tablet.

Quando si fa riferimento alle tecnologie informatiche, dai comuni smartphone a pc e laptop fino ai tablet, i consumatori sono ormai consapevoli del fatto che il progresso dal punto di vista hardware e delle funzioni connesse è inarrestabile. E che un prodotto top di gamma appena acquistato verrà surclassato dalle novità in tempi decisamente più brevi rispetto a quelli di 15 o 20 anni fa.

In tale contesto e per quanto riguarda i tablet sta per arrivare sul mercato un dispositivo pronto a rivoluzionare il settore. In fatto di tablet è in arrivo un dispositivo di nuova generazione caratterizzato dalla presenza di una CPU Ryzen 8000 di Amd: i suoi sviluppatori hanno spiegato che lo si potrà utilizzare anche come monitor portatile. Scopriamone le caratteristiche.

Tablet, tutto pronto per il lancio del nuovo dispositivo: caratteristiche al top

La novità è targata Minisforum, tra i produttori di punta per quanto riguarda i mini Pc, che in questo caso ha deciso di lanciare il primo tablet Windos 3 in 1 al mondo alimentato dalla potentissima CPU. Denominato V3, questo tablet offrirà tra le sue principali caratteristiche la massima flessibilità alle persone in movimento dato che lo si potrà comodamente impiegare anche come monitore. Le sue dimensioni sono generose: lo schermo Lcd è da 14 pollici e la risoluzione è di 2560×1600 con un frame rate di 165 Hz ed una ottima luminosità di 500 nit. Inoltre grazie all’ingresso video DP-in supporta VLink e questo gli consente di fungere anche da schermo secondario.

Non finisce qui perché il V3 è alimentato da un processore di punta Ryzen 7 supportato dalla grafica Amd Radeon 780M e ha fino a 32 GB di Ram LPDDR5. Prezioso è anche lo spazio di archiviazione, disponibile mediante un hard disk SSD M.3 PCle 2280 con capacità di contenimento fino a 2 Tera. Viene fornito con una tastiera staccabile con retroilluminazione e anche con una penna attiva da utilizzare sia per scrivere che per disegnare.

A completare il range di caratteristiche sono presenti due porte USB4, Type-C ed una USB-C, VLink e uno slot per le schede SD. Invece la connettività è presente con WIFI 6E (802.11ax) e con il Bluetooth 5.3. Interessante è il sistema di raffreddamento del V3: è infatti dotato di doppie ventole e quattro tubi di raffreddamento in rame che garantiscono ottime prestazioni, gestendo molteplici attività ad alta intensità senza mai surriscaldarsi o rallentare.

Gli utenti potranno beneficiare di tre modalità di utilizzo: risparmio energetico, bilanciamento o prestazioni elevate passando da una all’altra semplicemente mediante il dashboard di gestione del sistema. Per quanto riguarda il software il V3 funziona con Windows 11 Pro ed è progettato per funzionare efficacemente con Microsoft 365 Copilot. Nulla al momento è trapelato in merito al prezzo ma entro la fine di marzo dovrebbero aprire i preordini e certamente se ne saprà di più.