Qui era solo una bambina, oggi è tra le attrici (straniere) più amate in Italia: l’avete riconosciuta?

Da bambina a star mondiale: in poco tempo ha conquistato tutti anche in Italia con le sue apparizioni, è una delle attrici più amate.

Con gli anni il suo successo è stato conclamato da tutti: in tv e al cinema ha saputo ritagliarsi parti centrali della sua carriera. Ecco la ricostruzione della sua carriera, la riconoscete per davvero? Ormai è considerata una delle attrici straniere più amate sul territorio italiano.

Uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram: la riconoscete davvero? In Italia il suo successo è arrivato alle stelle partendo dal basso per poi essere celebre anche all’estero. Ha vinto diversi premi personali riuscendo così a riscuotere tanto successo in patria e altrove senza mai lasciarsi darsi per vinta. Una giovane carriera ricca già di riconoscimenti importanti: ecco di chi parliamo, tutti i dettagli della sua carriera e della sua vita privata.

Attrice celebre in Italia, ecco chi è: ormai è una star mondiale

Col passare degli anni l’attrice e ballerina turca si è imposta su grandi palcoscenici: tutta la ricostruzione della sua carriera con intrecci che non tutti sapevano. Ecco la sua vera storia.

In Italia è diventata celebre Demet Ozdemir. Attrice, cantante e ballerina turca che è diventata celebre grazie a DayDreamer – Le ali del sogno, ma non solo è stata protagonista anche in My Home My Destiny e Tattiche d’amore. Classe 1992, ha vissuto a Istanbul con la madre per poi avvicinarsi al mondo della danza da giovanissima: così si è unita al corpo di ballo della cantante Bengü. Successivamente ha debuttato anche come attrice nella serie tv Sana Bir Sır Vereceğim.

In Italia è sbarcata inizialmente con il suo primo progetto intitolato La ragazza e l’ufficiale: dal 2018 ha intrepretato Sanem Aydin in DayDreamer – Le ali del sogno, vincendo anche un premio Turkey Youth Award come Miglior attrice in una serie televisiva. Successivamente è stata al centro della soap opera My Home My Destiny, andata in onda in Italia su TV8, per poi avere un ruolo centrale nella serie Disney Plus Atto d’infedeltà, una serie di Disney Plus. Ha ricoperto una parte centrale nel film Netflix Tattiche d’amore: un successo davvero da urlo anche sul territorio italiano.

La ragazza ha avuto la prima relazione ufficiale con l’attore Seçkin Özdemir, ma si sono lasciati nel 2018. Dopo poco tempo ha ritrovato l’amore sempre con un collega del mondo dello spettacolo: questa volta si tratta dell’attore e cantante Oğuzhan Koç. I due si sono separati dopo le nozze nel 2022 con il divorzio improvviso. mesi dopo.