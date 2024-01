La Royal Family (finalmente) riunita? La pace è vicina, il nuovo gesto di Harry e Meghan

Alcune notizie farebbero pensare ad una possibile pace e riunione della Royal Family al completo. Ecco il gesto di riconciliazione di Harry e Meghan.

I rapporti tra la Royal Family e i Duchi del Sussex, il principe Harry e Meghan Markle, non sono dei migliori. Da tempo, infatti, la coppia ha deciso di trasferirsi in California, dove avrebbe lavorato per essere economicamente indipendenti dalla Casa Reale inglese. Tuttavia, queste relazioni si sono negli anni ulteriormente incrinate a causa di alcune accuse pubbliche fatte da parte di Harry e Meghan nei confronti di alcuni importanti membri della nobiltà inglese.

Nel gennaio 2020, per l’appunto, attraverso una dichiarazione su Instagram, Harry e Meghan annunciavano la volontà di non essere più considerati come membri “senior” della Famiglia Reale britannica e di voler diventare finanziariamente indipendenti, trascorrendo la maggior parte del tempo in Nord America. Questa decisione ha sorpreso molte persone, sia all’interno della famiglia reale e sia tra l’opinione pubblica, accusando Meghan di aver fortemente influenzato Harry nel prendere questa decisione.

Successivamente, Harry e Meghan hanno rilasciato importanti interviste e pubblicato libri in cui raccontavano il loro effettivo rapporto i membri più importanti della Casa Reale britannica. In particolare, nel marzo 2021, è stata trasmessa la famosa intervista condotta da Oprah Winfrey, durante la quale Meghan ha rivelato di essersi sentita sola e non protetta mentre era incinta del primo figlio, il piccolo principe Archie Harrison. Inoltre, accusava pubblicamente la Corona di razzismo per essersi preoccupata per il colore della pelle del figlio.

Harry e Meghan: il gesto di riconciliazione verso Carlo e Kate?

Nonostante i rapporti quasi inesistenti e già molto tesi, secondo alcune recenti notizie, le relazioni tra i Duchi del Sussex e le più alte cariche della Famiglia Reale britannica potrebbero rovinarsi ancora di più. È importante ricordare come, in occasione della cerimonia dell’incoronazione di re Carlo III, il figlio Harry sia stato posizionato lontano, quasi nascosto, tra i membri di minor importanza della famiglia.

Tuttavia, sembrerebbe esserci un momento di tregua tra le due opposte fazioni. E speriamo che possa trattarsi una vera e propria riconciliazione. Harry e Meghan, infatti, sono venuti a conoscenza dei problemi di salute del re, il quale si starebbe preparando per un’operazione alla prostata, e la convalescenza di Kate in ospedale a seguito di importante intervento chirurgico addominale. I Duchi del Sussex hanno immediatamente mandato il loro più forte sostegno e augurio di pronta guarigione al re e alla principessa del Galles, entrambi sostenuti dall’amore di Camilla e di William.

Questo gesto di vicinanza aiuterà a ricucire i rapporti? Oppure si tratterà della quiete prima di una nuova tempesta? Nuovi polemiche potrebbero essere dietro l’angolo: pare che, nella versione olandese del recente libro “Endgame” di Omid Scobie, Carlo e Kate siano stati pubblicamente nominati nella presunta lite razziale sul colore della pelle del primogenito di Harry e Meghan. D’altra parte, re Carlo ha preso provvedimenti definitivi per impedire al figlio Harry di fungere da proprio sostituto nel caso di malattia o se fosse all’estero.