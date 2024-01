Terra Amara, spunta l’attrice di Zuleyha con il papà: la foto (inedita) di famiglia, diversissima nella realtà

Su Instagram spunta una foto inedita dove la bellissima Zuleya si mostra in compagnia di suo papà: l’attrice appare diversa.

Quella passione ce l’ha avuta sin da bambina: Hilal Altinbilek, ad oggi conosciuta come Zuleyha, sin dall’infanzia si interessa al teatro, prendendo parte a qualche corso e ad alcune rappresentazioni durante la scuola elementare. Quel fuoco è innegabile, tanto che grazie al suo talento, nonché all’incredibile successo della soap turca Terra Amara, Hilal conquista anche nel nostro paese il cuore della platea.

Nata a Smirne, terza città più popolosa della Turchia dopo Istanbul e Ankara, l’11 febbraio 1991 sotto il segno dell’Acquario, Hilal Altınbilek ha origine kosovare. Si laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Ege, ma la sua passione per la recitazione, nonché la sua innegabile bellezza, la portano a partecipare a un concorso di bellezza, dove è riuscita ad ottenere una laurea attirando l’attenzione di vari produttori.

Nel 2009 e nel 2010 ha studiato recitazione presso il Müjdat Gezen Art Center Actor Studio di Istanbul, per poi ottenere un ruolo rilevante nel mondo dello spettacolo nel 2011, su Fox, nella serie Derin Sular. Grazie a quella visibilità la ragazza ottiene finalmente quella fama tanto ambita. Immaginandola in uno scenario familiare, vista la sua riservatezza, suona quasi complesso avere nozioni della sua vita reale. Chi è realmente Zuleyha? Una foto in famiglia la ritrae insieme al suo dolce papà.

Terra Amara, l’attrice di Zuleyha in compagnia del papà: lo scatto

Hilal è molto legata alla sua famiglia, soprattutto al padre Ozdemir. Come lei stessa dichiarato qualche mese fa a Verissimo, non molto tempo fa si è trasferito da lei poiché molto malato. Per fortuna ad oggi, la questione sembra essersi risolta, ma a non cessare è il profondo affetto che prova per l’uomo, che aveva già in passato condiviso sui social in occasione del suo compleanno, insieme al suo cane Jupiter, un simpatico Beagle. Pur mantenendo una riservatezza che la contraddistingue, Hilal riesce a far emergere la sua personalità attraverso immagini che raccontano storie senza parole; sia sul set, dove il suo talento si esprime, che nelle eleganti foto che condivide nel suo canale Instagram da oltre 1 milione di followers.

In questo scatto vediamo Hilal, che abbandonato le vesti di Zuleyha, immortala un selfie dove viene ritratta lei in compagnia di un solare e sorridente Ozdemir altınbilek, padre dell’attrice. Il profilo Instagram, seppur poco frequentato, sembra essere dell’uomo che non perde occasione per mostrare con orgoglio la figlia. Inutile negare che, nonostante la riservatezza dell’attrice, questo scatto vale realmente più di mille parole. Anche lo sguardo di lei appare diverso, sebbene messo in posa, si nota per certi versi vero e genuino.