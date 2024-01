Chiara Ferragni, i suoi pantaloni total pink costano una fortuna: quanto ha speso l’influencer, la cifra è altissima

Sui social Chiara Ferragni mostra il suo outfit ai fan e li lascia a bocca aperta, quanto costano i pantaloni total pink? La cifra non è per tutti.

Per Chiara Ferragni non è un periodo facile, a causa della vicenda del pandoro è finita al centro di moltissime critiche e polemiche. Lei dopo settimane di silenzio è tornata sui social e ha ringraziato coloro che le sono stati accanto in un momento così delicato, fermata per strada ha poi detto che si fida totalmente della Magistratura e crede che presto tutto si risolverà.

Durante la sua lunga assenza dai social moltissimi fan hanno sentito la sua mancanza e sono davvero felici che sia tornata a condividere con loro la sua quotidianità. Nei giorni scorsi si è parlato anche di una presunta crisi tra lei e Fedez, presto smentita dalla coppia, entrambi infatti hanno pubblicato un dolce scatto di famiglia.

Tutte le volte che si mostra la splendida Chiara Ferragni riesce sempre a catturare piacevolmente l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano, con qualsiasi look è sempre pazzesca. Molti fan ultimamente hanno notato che è più magra del solito, probabilmente a causa dello stress, un dettaglio che li ha fatti non poco preoccupare, lei però si mostra serena sui social.

Chiara Ferragni mostra ai fan i suoi pantaloni rosa, la cifra che ha speso per acquistarli è davvero folle

Qualche giorno fa tramite le sue Instagram stories la meravigliosa e amatissima influencer ha mostrato ai fan il suo outfit e ha subito conquistato tutti. Indossa un maglioncino cropped e pantaloni ampi total pink, in posa si lascia ammirare e come sempre è favolosa.

Moltissimi fan hanno subito adorato i suoi pantaloni rosa, sono rimasti però a bocca aperta quando hanno scoperto quanto costano. Chiara Ferragni per acquistarli ha speso infatti una fortuna, firmati Loewe costano 497 euro, una cifra folle che di certo non è per tutti. Addosso a lei sono meravigliosi e come sempre appare in forma smagliante, i suoi seguaci non appena l’hanno vista sono impazziti.

La splendida influencer quotidianamente mostra i suoi outfit a tutti coloro che la seguono e li rende partecipi della sua quotidianità. A causa delle critiche ricevute nelle ultime settimane il suo seguito è leggermente sceso, ma continua ad essere molto seguita e apprezzata, sul suo profilo Instagram conta infatti 29,4milioni di follower.