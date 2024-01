Grande Fratello, nuova coppia nella Casa? Arriva la dichiarazione ufficiale: “È amore”

Uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023 ha dedicato delle dolcissime parole a una sua compagna di avventura.

Nella Casa del Grande Fratello, non è insolito assistere alla nascita di nuove coppie. Basta pensare a Paolo Masella e Letizia Petris che, ormai, si stanno frequentando da diverse settimane. Anche durante l’edizione dell’anno scorso, alcuni concorrenti si erano avvicinati moltissimo. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordaliso aveva condiviso un tormentato rapporto sentimentale, mentre Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono riusciti a costruire un legame solido.

Uno degli attuali partecipanti, di recente, non è più riuscito a nascondere le sue emozioni. Si è lasciato andare a un dolcissimo sfogo che ha stupito il pubblico. Le sue parole, indubbiamente, hanno avuto un certo impatto.

Un concorrente del GF 2023 è innamorato: la dichiarazione

Il gioco del Grande Fratello comporta una convivenza continua. I concorrenti sono costretti a condividere ogni singolo momento della giornata con i loro compagni di avventura. Non possono lasciare la Casa e, di conseguenza, devono scendere a patti con le loro emozioni. Esse possono essere positive o negative, dipende tutto dalle dinamiche che si instaurano. Uno degli attuali partecipanti ha ammesso di aver trovato una persona davvero speciale.

Questo percorso gli ha permesso di stringere un rapporto profondo e inaspettato. È arrivato al punto di non poter più fare a meno di lei. Non può fare a meno di pensare alla fine del reality show, quando non le loro strade si divideranno. È convinto che, anche in presenza di un eventuale fidanzamento, continuerà a dedicarle del tempo. Non vuole che il loro legame si interrompa per colpa della lontananza: “Secondo me se fuori da qui avrò una fidanzata dedicherò comunque più tempo ad Anita“.

I protagonisti di questa delicata situazione sono Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. L’inquilino ha parlato di una forma particolare di amore. Non si tratta del classico sentimento romantico, ma di un amore fraterno: “Tu vedi, vado in paranoia se non la vedo, se non c’è vado in paranoia. Per me è amore eterno, un amore, amore fraterno“. Stando alle sue parole, sembra davvero coinvolto. Il pubblico, però, non la pensa allo stesso modo.

Molti utenti hanno messo in dubbio tale discorso. C’è chi crede, proprio come Mirko Brunetti, che stia solo giocando e che voglia conquistare la prossima clip: “Bea Samira e Anita è come dice Mirko se Perla e Greta gli avessero dato corda si sarebbe innamorato di loro… Falso giocatore“.