Ilary Blasi e quella passione (nascosta) per le auto: quanto costa la sua macchina, valore altissimo

Ilary Blasi non poteva di certo guidare una semplice utilitaria, la conduttrice ha una super auto sportiva dal costo decisamente stellare.

Ilary Blasi non ha solo la passione per le borse e le scarpe di lusso, a quanto pare la conduttrice non disdegna le automobili di un certo valore. E nel suo box auto vanta una serie di modelli dal costo esorbitante, l’ultima su cui è stata vista a bordo vale una vera fortuna.

La conduttrice non ha sicuramente problemi economici ed essendo una amante del lusso, era prevedibile che guidasse un’auto di un certo livello. E la vettura su cui è stata vista l’ultima volta lo è senz’altro, un vero gioiello da strada.

Che auto guida Ilary Blasi, la passione della show girl per il lusso sfrenato

Ilary Blasi ha diverse automobili nel suo garage. Da un’Audio alla Smart, pare proprio che anche per le macchine la conduttrice non badi a spese. L’ultima volta è stata avvistata a bordo di un Mercedes che costa una vera e propria fortuna.

Come si nota dall’immagine si vede solo il volante, ma il modello dovrebbe essere quello su cui era stata paparazzata tempo fa. Si tratta di un Mercedes Classe G Brabus che costa oltre 300 mila euro. Una cifra piuttosto esosa per una vettura, praticamente una delle macchine di Ilary Blasi costa quasi quanto un piccolo appartamento. Ma non è di certo solo questa la spesa folle dell’ex moglie di Francesco Totti.

Ilary ci ha abituati da sempre ad essere una donna che non bada a spese quando si tratta di fare qualsiasi genere di compera o viaggio. Il lusso per lei è di casa, basta vedere la gigantesca villa all’Eur in cui vive, una proprietà immensa con oltre 20 stanze, campi da calcio e da tennis e chi ne ha più ne metta. Ora sappiamo che anche il garage della sua abitazione vale una fortuna, le macchine all’interno non sono semplici auto, ma veri gioielli su quattro ruote.

Se a questo aggiungiamo la collezione di borse e scarpe di Ilary Blasi, famosa per essere finita al centro della diatriba con l’ex marito Totti, il patrimonio della show girl solo così sarebbe esagerato. Chiaramente non si limita a questi beni, ma basta a capire quali sono le ricchezze della famosa conduttrice, che negli anni ha cumulato una vera e propria fortuna tra beni mobiliari ed immobiliari.