Carta di alluminio tossica, se la utilizzi per i cibi è altamente pericolosa: è allarme

Usare la carta di alluminio per conservare i cibi è altamente pericoloso. Scopri perché dovresti assolutamente evitare.

Spesso capita di commettere degli errori che possono mettere a rischio sia la salute personale che quella di tutta la famiglia. Si tratta per lo più di gesti che si fanno per abitudine o perché insegnati da genitori. Gesti che un tempo erano normali ma che oggi si è scoperto essere pericolosi.

Tra questi uno dei più eclatanti è rappresentato dall’uso della carta di alluminio per conservare i cibi. Un grave errore se si pensa che questo materiale (noto anche come carta stagnola) può rilasciare particelle proprio sugli alimenti, rendendoli così tossici. Un errore che andrebbe assolutamente evitato.

Perché è meglio evitare l’uso della carta di alluminio

Anche se non tutti lo sanno, sempre più studi dimostrano come la carta di alluminio sia altamente tossica e quindi pericolosa per la salute personale e della famiglia. Si tratta, infatti, di un prodotto che viene spesso usato per conservare panini, snack e merende o che, ancora peggio, si usa per tenere al caldo le pietanze e per cuocerle direttamente. Spesso può ancora capitare di trovare addirittura dei fornitori di cibi che la usano. E tutto quando i rischi per la salute sono davvero alti.

A dimostrarlo sono stati alcuni studi condotti dall’Istituto Superiore di Sanità e dal dipartimento di chimica dell’Università di Milano dai quali è emerso che a contatto con cibi caldi o, ancor di più se in fase di cottura, la carta stagnola rilascia delle particelle che vanno a finire sul cibo e che risultano altamente tossiche. Come fare, quindi? La prima mossa è quella di non cucinare mai all’interno delle famose vaschette di alluminio ma di usare gli utensili convenzionali. È poi importante evitare di avvolgere cibi ancora caldi o porosi.

A dirla tutta, la scelta più saggia sarebbe quella di evitarla del tutto preferendo magari la più sana carta forno o delle vaschette di plastica. In alternativa, se proprio non se ne può fare a meno, è meglio usarla solo per avvolgere cibi freddi e mai acidi o salati. Scegliere solo vaschette con etichetta che indichi che sono idonee al contatto con gli alimenti e non conservarvi il cibo per troppo tempo. È inoltre importante ricordare che è preferibile evitare del tutto la carta stagnola in presenza di soggetti fragili come gli anziani, bambini, persone con malattie renali e/o allergiche al nichel.