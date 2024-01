Gianni Sperti beccato così nei camerini di Uomini e Donne: cosa stava facendo

Il celebre opinionista di Uomini e Donne è stato trovato nei camerini dello studio in questo modo. Ecco cosa stava facendo Gianni Sperti.

È uno dei volti più noti e amati di Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Gianni Sperti nasce come ballerino e debutta in televisione nel 1995, negli studi del programma estivo La sai l’ultima?, condotto da Paola Barale, sua futura moglie. Il ballerino continua la sua carriera partecipando al corpo di ballo di altre trasmissioni come Stelle sull’acqua di Carmen Russo, Il grande bluff di Luca Barbareschi e la nuova edizione di La sai l’ultima?.

Nel 1997 assume il ruolo di primo ballerino di Ballo amore e fantasia e, successivamente, a L’ultimo valzer, programma condotto da Fabio Fazio insieme a Claudio Baglioni. Parallelamente, Gianni Sperti inizia la sua lunga esperienza a Buona Domenica, dove lavora in qualità di primo ballerino per ben quattro anni. La sua avventura con il programma di punta del pomeriggio di Canale 5, comincia nel 2000, dopo l’incontro con Maria De Filippi.

Gianni Sperti nei camerini di Uomini e Donne: cosa sta facendo?

Gianni Sperti entra nel cast di Uomini e Donne, a cui partecipa in qualità di opinionista insieme a Tina Cipollari, sua partner in crime a bordo studio. Il sodalizio artistico e professionale con Maria De Filippi, continua anche in programmi come Amici, dove viene chiamato in qualità di ballerino professionista dal 2006 al 2009. Dopo la breve pausa da Uomini e Donne, Gianni Sperti torna a pieno titolo nel 2021, sempre al fianco di Tina Cipollari.

Impeccabile e sempre in perfetta forma, prima della registrazione delle puntate, Gianni Sperti ama farsi coccolare e prepararsi al meglio per la sua apparizione nello studio televisivo di Uomini e Donne. L’opinionista gestisce il suo profilo Instagram ufficiale, dove vanta un pubblico di più di 1 milione di followers, anche internazionali. Nel suo contenitore social, Gianni Sperti ama pubblicare foto e video dei backstage di Uomini e Donne e scatti inediti che riguardano collaborazioni o momenti della sua vita personale.

Recentemente, l’opinionista e ballerino ha condiviso con i fan una Instagram stories in cui si mostra all’interno dei camerini di Uomini e Donne, intento a prepararsi per la registrazione delle puntate. Per i fan del programma e di Gianni Sperti, si tratta di una vera chicca, un modo per sentirsi parte della produzione di Uomini e Donne e del dietro le quinte del dating show più seguito d’Italia.