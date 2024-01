Michelle Impossibile & Friends, tre new entry nel cast: chi saranno gli ospiti, l’attesa cresce

Michelle Impossibile & Friends, le novità a casa Hunziker diventano allettanti: il programma assume un volto… rivoluzionario! Fuori le news.

Ancora una volta Michelle Hunziker sgancia una bomba apprezzatissima dai fan, specie quando entra in gioco il suo programma. Michelle Impossible & Friends è un format già noto, ma ha una veste rivoluzionata: la ragione? Basta vedere la puntata, e l’intrattenimento è garantito! Le novità che contraddistinguono l’appuntamento in questione mettono in luce nuovi aspetti, molti di questi inediti. Ecco cosa dovrà aspettarsi il pubblico a casa, si tratta di news apprezzate anche perché alzano il livello della professionalità della conduttrice, e non solo.

Che Michelle Hunziker sia tra le showgirl più amate del momento, non ci sono dubbi. La sua carriera da conduttrice è ormai storica, non si parla soltanto di Michelle Impossible & Friends, ma anche del suo passato più recente a Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti, e al debutto con Zelig insieme a Claudio Bisio. Insomma, c’è molto da apprezzare e da cui imparare. La presentatrice può ormai considerarsi una delle stelle di spicco di Mediaset, ma cosa bolle in pentola?

La novità riguarda il nuovo termine entrato in gioco, “Friends”, ma non solo. Poiché le news trattano il nuovo volto assunto dal format, e non può che essere ancora più apprezzato dai telespettatori.

Michelle Impossible & Friends, tutte le novità… in diretta!

Cosa bolle in pentola in casa Michelle Impossible? Soprattutto chi sono questi Friends? Ancora un volta la Mediaset, rete indipendente, si mette a disposizione delle esigenze del consumatore, in questo caso il “divoratore di media e televisione”. Si parla di un’evoluzione in atto che ha come capofila la figura della Hunziker che ormai è considerata tra le conduttrici più preparate e professionali in circolazione. Intrattenimento sano fatto di canto, ballo e sketch, ecco quali sono le novità.

Come già accennato è il termina “Friends” a stravolgere la situazione in atto, poiché la conduttrice verrà affiancata da dei personaggi molto apprezzati. Infatti, entrano in gioco altri volti, si tratta di Alessandro Betti, Scintilla e Valentina Barbieri e Scintilla, quest’ultimo è appunto il mitico Gianluca Fubelli. Si tratta di personaggi prelevati sia dal mondo della tv che dal web, e che sono amatissimi per le loro interpretazioni. Nello specifico, non si vede l’ora di ammirare e ridere la Barbieri con le sue imitazioni.

Valentina è diventata molto famosa sul web proprio per aver interpretato nei momenti più iconici personaggi come Soleil Sorge durante il Belli-gate della passata edizione del Grande Fratello Vip. Ma non solo loro, perché secondo quanto detto vengono riconfermati sia la Gialappa’s Band che Katia Follesa, e ci sono ancora altre news.

Si parla di un format dallo spessore “internazionale”, infatti non mancheranno ospiti da tutto il mondo! Insomma, il livello si alza, l’intrattenimento pure, e il pubblico non può fare a meno di divertirsi insieme a Michelle Hunziker e Friends!