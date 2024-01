Pannelli solari e neve: i consigli per evitare che si rovinino e abbiano una maggiore resa

In questo articolo parliamo di pannelli solari e neve e dei consigli per impedire che si rovinino. Ecco come fare.

Far sì che la propria casa funzioni al meglio, significa anche fare scelte consapevoli e prendersi cura di ogni parte della stessa. In particolar modo, quando acquistiamo un’abitazione nuova, vogliamo che i sacrifici che abbiamo fatto per pagarla, vengano ripagati con una longevità e uno stato di benessere della casa.

Spesso e volentieri, però, non ci rendiamo conto che è proprio il modo in cui la trattiamo, che determina il suo stato di salute generale. Da quello che emerge dalla gran parte delle statistiche, sarebbero davvero in pochissimi gli italiani che hanno a cura la manutenzione delle loro abitazioni. Si tratta di un’operazione che può letteralmente salvare la vita alle diverse parti della nostra casa, ma che viene effettuata davvero di rado.

In particolar modo, quando decidiamo di installare dei pannelli solari, dobbiamo tenere conto che questi ultimi vanno curati adeguatamente. La stagione invernale, ad esempio, è particolarmente insidiosa, in quanto la neve può rovinare i pannelli. Per evitare che questo accada, possiamo seguire questi utilissimi consigli, che permetteranno ai nostri pannelli solari di resistere a qualsiasi intemperie.

Pannelli solari e neve: ecco come salvaguardarli grazie a questi utilissimi consigli

L’inverno è arrivato e si fa sentire: è il periodo delle nevicate e se abbiamo installato nelle nostre case dei pannelli solari, allora dobbiamo fare particolare attenzione, per evitare che questi si rovinino.

La neve, infatti, imbianca i nostri pannelli solari e rischia di compromettere l’utilizzo degli stessi. A causare il danno vero e proprio non è tanto la neve in sé, quanto il peso che si accumula sui pannelli solari. La soluzione ideale per evitare che la neve si accumuli al di sopra degli stessi, è quella di utilizzare dei rastrelli antigraffio, che sono realizzati appositamente per i pannelli solari. In questo modo, saremo in grado di rimuovere la neve in eccesso costantemente, evitando danni irreparabili alla struttura dei pannelli stessi.

Nel caso in cui ci si ritrova in una situazione di emergenza, in cui non si ha a disposizione questo tipo di strumento, allora si può utilizzare dell’acqua tiepida. Tutto ciò che andrà fatto, infatti, sarà gettare l’acqua tiepida sui pannelli, in modo tale che la neve si sciolga e defluisca dai pannelli stessi. Si tratta di trucchi casalinghi molto semplici, ma che possono davvero fare la differenza nella longevità di queste strutture.