Niente lana o cotone, è questo il tessuto rivoluzionario che regola la temperatura

Mettete da parte la lana o il cotone, il tessuto che regola la temperatura del nostro corpo pare essere un altro. Di che cosa si tratta?

Non ci sono dubbi sul fatto che questi siano i mesi più freddi dell’anno e anche per questo motivo si è sempre a caccia di prodotti e materiali che possano tenerci al caldo e al riparo dai malanni di stagione. Ebbene, forse nessuno ne ha mai sentito parlare, ma esiste qualcosa di meglio della lana e del cotone.

Stiamo parlando di un tessuto che secondo gli esperti funge come seconda pelle, una specie di mini condizionatore che riesce a tenere il nostro corpo alla temperatura ottimale e migliorare anche la nostra sensazione con l’esterno.

“Quando viene indossato riesce a raffreddare il corpo, con un abbassamento della temperatura fino a 5 gradi rispetto al cotone” questo riferiscono gli esperti, ma di che cosa si tratta? Entriamo nello specifico e scopriamo qualche cosa di più.

Si chiama NanoPe: è il tessuto che per il corpo è come un mini condizionatore

Proprio cosi, forse non tutti lo conoscono ma pare essere una vera e propria innovazione: si chiama NanoPe e stando alle parole degli esperti per il nostro corpo è come se fosse un mini condizionatore. Ma come funziona?

Ad averci lavorato sono stati un gruppo di ingegneri dell’università di Standford, loro dopo delle lunghe ricerche sono arrivati alla conclusione che il tessuto plastico, da un lato cosi come fa il cotone o il lino, riesce a far traspirare il sudore e i liquidi espulsi attraverso la pelle. Ma dall’altro permette anche qualcosa di completamente innovativo che nessun tessuto fino a questo momento era in grado di fare.

Infatti nel periodo di maggiore caldo, permette al nostro corpo di dispendere il suo calore senza il bisogno di spogliarsi e di avere addosso meno cose possibili per sentire di meno il caldo. Cosi come concludono gli esperti a tale proposito: “Il tessuto in plastica che raffredda il corpo resiste bene anche all’acqua e può essere utilizzato per fare vestiti in grado di sopportare meglio le temperature schizzate verso l’alto in seguito alla crisi climatica”.

Insomma si tratta davvero di qualcosa di innovativo che probabilmente fino a questo momento nessuno aveva mai sentito, ma che con il suo utilizzo potrebbe cambiare anche il modo di vivere le giornate di maggiore caldo: una buona volta troveremo anche il piacere di stare di più al fresco.