Belen Rodriguez riceve un mazzo di fiori e viene fuori un dettaglio: il retroscena è tra i più romantici

Belen Rodriguez ha ricevuto una gradita sorpresa, il dettaglio sul biglietto però ha spiazzato tutti, da non credere a cosa c’è scritto.

Belen Rodriguez è stata sorpresa da un regalo che l’è arrivato direttamente in casa, è la seconda volta che riceve questo simile dono, cosa che fa pensare ci possa essere un collegamento. Questa volta a sorprendere è cosa c’è scritto sul biglietto, una cosa davvero molto dolce e romantica.

La show girl argentina non ha perso tempo a condividere l’immagine del regalo ricevuto, negli ultimi tempi pubblica molto spesso sul suo profilo Instagram e una sorpresa del genere non poteva non essere condivisa.

Belen Rodriguez riceve un mazzo di fiori, la dedica romantica sul biglietto

Belen Rodriguez ha ricevuto un mazzo di splendidi tulipani arancioni e gialli, un colore molto particolare che rende il regalo ancora più bello. A sorprendere più di ogni altra cosa è il particolare biglietto che accompagnava il mazzo.

Come si vede dall’immagine su un foglio c’è disegnata una luna piena e c’è scritto: “Buongiorno”. Belen non ha chiarito chi le ha fatto questo regalo. Qualche giorno fa Antonino Spinalbese le aveva regalato un mazzo di tulipani gialli per cui potrebbe apparire improbabile che le ha fatto a distanza di poco lo stesso dono, considerati anche i rapporti non proprio idilliaci tra i due ex. Ora questo dono potrebbe essere del suo attuale compagno, Elio Lorenzoni.

Il disegno della luna è da comprendere se sia collegato a Luna Marì, la figlia, o al fatto che nei giorni in cui ha ricevuto questo mazzo di fiori la luna fosse quasi piena. Ad ogni modo si tratta di un gesto assai romantico che Belen sembra aver apprezzato molto. Negli ultimi tempi si è visto poco il suo compagno sui social motivo per cui si era vociferato che potesse esserci una crisi. Poi Elio è riapparso al fianco di Belen, sebbene le pubblicazioni in cui sono assieme sono molto ridotte rispetto all’inizio.

Lorenzoni non vive a Milano, motivo per cui per lavoro potrebbe dover stare altrove e così non sempre può stare al fianco della compagna. La Rodriguez, intanto, si sta dedicando alle sue attività imprenditoriali ed è lontana dalla televisione. Presto, però, potrebbe tornare. L’aveva annunciato lei stessa rispondendo alla domanda di un utente, ma anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha assicurato che la rivedremo sul piccolo schermo, ancora però non si sa dove.