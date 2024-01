Chiara Ferragni stravolge tutto dopo il polverone: la nuova mossa dell’influencer, svolta per lei

Chiara Ferragni ha deciso di apportare un’ulteriore modifica ai suoi social. Tale mossa non è passata affatto inosservata.

Chiara Ferragni non smette di far discutere il popolo del web. La vita dell’influencer, a partire dalla seconda metà di Dicembre, è completamente cambiata. Le accuse ricevute sono state in grado di incidere pesantemente sulla sua reputazione. Anche i fan più affezionati non hanno potuto fare a meno di esprimere dei dubbi.

La diretta interessata ha ammesso di credere nella giustizia e di essere tranquilla, però, a livello economico, sta subendo danni non indifferenti. Di recente, ha deciso di compiere un’ulteriore mossa. Pare che il suo intento sia quello di ridare vita alla vecchia popolarità. Tali tentativi, tuttavia, non sembrano aver dato l’effetto desiderato.

Chiara Ferragni cambia di nuovo tutto: la sua ultima mossa sui social network

Chiara Ferragni è una delle imprenditrici più famose del web. Nel corso degli anni, è riuscita a costruire un vero e proprio impero. Tantissimi brand avevano deciso di collaborare con lei e i fan la vedevano come un esempio da seguire e da imitare. Sono bastati pochi giorni, però, per cambiare tutto questo. La diretta interessata, dopo essere stata accusata di truffa aggravata, ha preferito evitare il contatto con i social network. Adesso, sta provando a tornare attiva ma, nel farlo, ha scelto di apportare delle modifiche.

L’ultima mossa della moglie di Fedez non è passata inosservata. Probabilmente, desidera evitare di andare incontro a nuovi insulti. Ha sfruttato le funzionalità di Instagram per limitare i commenti sotto ai suoi post. Prima, li aveva bloccati totalmente, ora, permette di scrivere solo alle persone che la seguono. Inoltre, come hanno notato tante persone, sono presenti solo frasi positive. Alla luce di quello che è successo, ciò fa sorgere qualche domanda.

L’influencer e il suo staff potrebbe aver deciso di selezionare solo determinati commenti e di cancellare quelli che non rientrano nei loro criteri. Non si tratterebbe di una mossa poi così strana. Nel frattempo, le cose non sembrano mettersi bene per lei. Il numero dei brand che collaborano con lei si sta drasticamente riducendo e le autorità hanno ampliato il campo di indagine.

Sembra ci siano state delle irregolarità anche per quanto riguarda la bambola Trudy in edizione limitata e le uova di Pasqua targate Giochi Preziosi. Il popolo del web, al momento, non pare averla perdonata. Le scuse e il successivo silenzio, al contrario, sembrano aver dato vita all’effetto contrario.