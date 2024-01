Dopo oltre 60 gol in Premier League arriverà in Serie A: il top club pronto ad accoglierlo

Un club prestigioso della Serie A sarebbe pronto ad accogliere uno dei calciatori più prolifici della Premier League. Ecco di chi si tratta.

La Premier League è senza dubbio uno dei campionati di calcio più seguiti al mondo, riesce infatti a fatturare circa 6 miliardi di euro all’anno. I ricavi annuali della Serie A sono invece di 2,5 miliardi di euro, mentre quelli della Bundesliga e della Liga toccano rispettivamente i 3 e i 2,9 miliardi di euro. Il campionato inglese ha inoltre una storia antichissima, la prima edizione debuttò infatti nella stagione 1888/1889.

Tuttavia, l’attuale Premier League nacque in realtà solamente nel 1992, quando i 22 club del precedente campionato si separarono a causa di alcune divergenze sui diritti televisivi. Ad ogni modo, uno dei calciatori più prolifici della Premier potrebbe giungere addirittura in un top club italiano.

Serie A, ecco dove andrà il bomber della Premier

L’attaccante del Manchester United Anthony Martial, è attualmente uno dei bomber più richiesti del continente europeo, in particolar modo da alcuni top club italiani. Per la precisione, si tratta di un giovane calciatore francese classe 1995, che fino ad oggi ha vinto una UEFA Nations League, una FA Cup e una Europa League. Per quanto riguarda le sue caratteristiche tecniche, Martial è in grado di giocare come punta centrale o come ala destra o sinistra.

Alcuni esperti lo paragonano infatti al grande campione Thierry Henry, soprattutto perché entrambi provengono dalla Guadalupa. E non solo: i due fuoriclasse francesi condividono anche il medesimo stile di gioco e la rapidità.

Nella sua carriera ha inoltre giocato nell’Olympique Lione e nel Monaco, prima di firmare per il Manchester United nel 2015. Questo straordinario attaccante, che in totale ha segnato ben 90 goal nella Premier, ha un contratto in scadenza in estate. Per questo motivo, molti top club europei si sono fiondati sul bomber francese.

Tuttavia, le squadre che lo corteggiano maggiormente sono l’Inter e la Juventus. I nerazzurri starebbero infatti pensando ad un grande colpo da piazzare durante la sessione estiva del mercato, precisamente nel reparto offensivo. Il candidato ideale sarebbe quindi Anthony Martial, soprattutto perché ha un contratto in scadenza.

L’operazione non è ovviamente semplicissima, poiché ci sono due ostacoli importantissimi: il primo riguarda l’ingaggio, mentre il secondo è rappresentato dalla Juventus. Quest’ultima vorrebbe infatti approfittare del parametro zero per accaparrarsi uno degli attaccanti più prolifici della Premier League. Per quanto riguarda lo stipendio, Martial percepisce attualmente oltre 10 milioni di euro all’anno. Questa enorme cifra potrebbe essere considerata troppo alta per un top club di Serie A, le due squadre italiane difficilmente riuscirebbero ad ingaggiarlo. Tuttavia, le prestazioni del calciatore sono ultimamente calate, ciò significa che in estate il francese potrebbe accontentarsi di una riduzione di stipendio.