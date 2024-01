La Volta Buona, Caterina Balivo conquista i fan con l’abito total black: quanto costa e perché ha affascinato tutti

Con un look pazzesco a La Volta Buona Caterina Balivo ha lasciato tutti senza parole, l’abito total black ha steso chiunque, sai quanto costa? La cifra stupisce i fan.

In qualunque modo decida di mostrarsi Caterina Balivo riesce sempre a catturare in modo piacevole l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. La sua bellezza è davvero favolosa e le sue curve sono fantastiche, per i suoi tantissimi fan restare impassibili non è proprio possibile.

All’inizio della sua carriera l’amatissima conduttrice si è fatta notare proprio grazie alla sua bellezza, voleva trasferirsi a Roma e farsi spazio nel mondo dello spettacolo e provò a partecipare a Miss Italia, dove si aggiudicò il terzo posto. Da quel momento ha conquistato sempre più successo, dimostrando di avere anche un grande talento oltre ad essere bellissima. Oggi è una conduttrice molto amata e seguita, da qualche mese è tornata su Rai Uno con la conduzione di un nuovo programma, La Volta Buona.

Con il suo modo di fare, la sua simpatia e il suo irresistibile fascino conquista sempre tutti. Spesso ammalia il pubblico e i telespettatori con outfit pazzeschi che mettono bene in risalto la sua spettacolare forma fisica, in una della ultime puntate con un un abito total black ha fatto girare la testa a chiunque, Caterina Balivo è bella da svenire.

Sorriso stupendo e trasparenze da paura, a La Volta Buona Caterina Balivo conquista tutti

Tramite le sue storie di Instagram l’amatissima conduttrice ha pubblicato uno scatto che la ritrae seduta sul divano nello studio de La Volta Buona, come sempre è meravigliosa.

Nello scatto Caterina Balivo ha fatto sapere ai suoi tantissimi e affezionati fan che è stata una puntata ricca di ricordi perché a detta sua sono state un po’ tutte ragazze di ‘Non è la Rai’. Il sorriso che sfoggia è stupendo ma i suoi seguaci si sono lasciati ammaliare dal suo sensuale outfit, un attillato abito nero che le arriva sotto il ginocchio e segna perfettamente le sue magnifiche forme.

Oltre ad essere molto aderente l’abito total black della splendida conduttrice è anche trasparente, le parti in pizzo infatti creano un sensuale vedo non vedo che ha fatto impazzire tutti. Il seducente vestito indossato dalla Balivo a La Volta Buona appartiene alla collezione del noto brand ‘Babylon’ e costa 314 euro, sul sito però al momento è scontato del 20% e costa 251,20 euro.