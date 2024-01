Quale parola è legata a tutte e 4 le immagini? Il 90% delle persone sbaglia risposta

Questo test metterà alla prova tutte le tue abilità di intuito: solo in pochissimi sanno trovare la risposta giusta.

I test sono un modo leggero e divertente per tenere allenata la propria mente, mettendo alla prova le proprie abilità e trascorrendo un paio di minuti di relax.

Se ti piace giocare con le parole e pensi di essere abbastanza bravo nel risolvere questo genere di indovinelli, questo è proprio il test che fa al caso tuo: tutto quello che dovrai fare è osservare le immagini che ti vengono proposte qui sopra come indizi e riuscire a capire quale sia l’unico termine in grado di metterle tutte quante in correlazione tra di loro.

Per rendere questo test molto più complicato di quanto già non sia, devi sapere che avrai appena 15 secondi di tempo per poter pensare a una soluzione corretta e dopodiché non avrai più altre possibilità per indovinare. Pertanto ti suggerisco di impostare un timer così da tenere sott’occhio il tempo, e solamente una volta in cui esso sarà arrivato a zero, potrai continuare a leggere per scoprire il risultato del test e confrontarti così da vedere se il termine a cui avevi pensato corrisponde a quello effettivo del test.

Il test della parola: e tu l’hai capita subito?

Visto che il test è abbastanza complicato, soprattutto per via del poco tempo a disposizione, avrai un altro indizio che ti potrà aiutare e pertanto devi sapere che il termine da indovinare è formato da sei lettere.

Sappi che se per caso non riuscissi a risolvere questo test non ti devi proprio preoccupare, visto che avrai svariate altre occasioni di questo genere per poter mettere alla prova le tue abilità. Tornando al test in sé, se i 15 secondi di tempo sono trascorsi, di seguito potrai trovare il risultato di questo test. Il termine misterioso che avresti dovuto indovinare era il seguente: calore.

Ogni indizio infatti può essere ricondotto a questa parola: innanzitutto il sole emana ovviamente calore e il ventilatore serve per potersi liberare del caldo durante l’estate e poter respirare un po’ meglio; dopodiché il termometro, se lo si osserva bene, sta segnando una temperatura abbastanza elevata, e infine la donna nell’ultima foto si sta versando addosso dell’acqua in modo tale da potersi liberare del caldo e rinfrescarsi.

Anche tu eri riuscito a indovinare la parola misteriosa, oppure avresti avuto bisogno di più tempo per farcela?