Terra Amara, fiocco azzurro nella serie turca: tutti felici per l’annuncio

Belle notizie per i fan della serie tv turca. È in arrivo il fiocco azzurro per Terra Amara. Sono tutti felici per il recente annuncio.

Lo spettacolo turco è uno dei preferiti dal pubblico italiano. Dopo quattro stagioni, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di affezionarsi ai protagonisti all’interno della soap opera e seguirli non solo durante le puntate, ma anche sui social e nella vita reale.

Tanti sono gli attori che all’interno di Terra Amara si sono messi in luce e hanno riscontrato un notevole successo in Italia, questo soprattutto grazie al fatto che la serie tv occupa il palinsesto di Canale 5 quotidianamente, andando in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio. Uno dei protagonisti dello spettacolo turco ha rivelato che presto diventerà papà di un maschietto. Un annuncio che ha fatto emozionare tutti che non vedono l’ora di vederlo nascere.

Terra Amara, protagonista diventerà presto papà: l’annuncio

Terra Amara è stata fin dalla prima stagione una delle serie TV di punta in casa Mediaset. Tantissimi gli attori che in questi anni sono diventati famosi, tra loro c’è anche Murat Ünalmış, l’interprete protagonista dello spettacolo che interpreta Demir Yaman.

È proprio l’attore turco che presto diventerà papà per la prima volta. Lo ha annunciato in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù TV e confermata anche nel salottino di Silvia Toffanin durante la sua partecipazione a Verissimo. In entrambe le occasioni ha sottolineato la sua felicità e la sua soddisfazione.

Murat ha spiegato che sarà un maschietto e in queste settimane sta fantasticando su come sarà il suo rapporto con il figlio. L’attore ha confessato che spera che il figlio avrà la sua stessa carriera, che diventi un attore soddisfatto e felice come lui e che nella vita si possa realizzarsi proprio come ha fatto lui.

Murat è legato ormai da moltissimi anni con la giocatrice di basket Albena İlieva con la quale si è sposato nel settembre 2023 con una bellissima cerimonia alla presenza di amici e parenti. Una storia d’amore nata tre anni fa, quando gli amici comuni li hanno presentati ad una cena.

L’attore ha raccontato che all’inizio lui e Albena erano solo amici, anche perché lui usciva da un matrimonio e lei da una relazione burrascosa. Dopo tre mesi in cui si sono frequentati hanno deciso di iniziare una storia d’amore che li ha portati al matrimonio prima e alla costruzione di una bellissima famiglia.