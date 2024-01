Ogni segno zodiacale ha un film preferito: scopri qual è il tuo in base all’Oroscopo

Hai voglia di vedere un film, ma non sai quale scegliere? Ecco come ti aiuta l’Oroscopo in base al tuo segno zodiacale.

In base al segno zodiacale ogni giorno potrai scegliere quale film dovresti vedere senza prendere la decisione partendo da zero. Ecco come l’oroscopo può venire in aiuto tutte quelle volte che siamo a casa e vogliamo vedere un film, ma non sappiamo proprio quale scegliere. Per ogni segno zodiacale c’è un genere preciso che si abbina perfettamente alla nostra personalità: ecco quali sono.

Scegliere i film in base al segno zodiacale: ecco come l’oroscopo ci aiuta

Il più irrequieto dei segni, quello dell’Ariete, non ama stare a casa, ma quando lo fa ha bisogno di un film che mette adrenalina. Sicuramente il genere azione è quello che più fa al caso suo con storie avvincenti, ma soprattutto sparatorie! Per il Toro, che ama stare in casa, guardare i film sdraiati sul divano è un lusso e quindi preferiscono pellicole che durano molto, come biografie e storie di personaggi. Il segno dei Gemelli ama la vita mondana e tenersi sempre aggiornato per cui ama i film complessi da capire e che mettono in gioco la psiche. Per i nati sotto il segno del Cancro invece il genere nostalgico e strappalacrime è perfetto.

Il segno del Leone, che si mostra sempre energico e iperattivo, ama film in cui c’è molta adrenalina e azione, ma anche eroismo. Insomma amano rivedersi metaforicamente nei personaggi. La Vergine è sempre pronta a notare ogni imperfezione e per questo adora le commedie gialle in cui c’è qualcosa da scoprire, dettagli che portano alla soluzione. Per il segno della Bilancia, che ama stare a casa, sicuramente i film sentimentali sono il top. Non amando la vita sociale preferisce scorrerla guardando una pellicola cinematografica.

Lo Scorpione è un altro segno che ama essere recluso in casa e preferisce i film a sfondo sessuale. Ma è attratto anche dal genere horror. Il segno del Sagittario ama stare in cada, ma preferisce vedere film che mettano in discussione la sua mente tenendolo incollato. Il genere azione e thriller è perfetto. Romanticismo e azione per Acquario e Pesci, e non sbaglierai mai. Il Capricorno ama ‘avere paura’ e quindi predilige i film dell’orrore.