Ecco come lavorano i borseggiatori nella stazione ferroviaria più frequentata di tutta Italia: saperlo ti servirà, occhio a questo dettaglio

Fai attenzione a questi borseggiatori, potresti essere una delle loro vittime. Come agiscono quando si mettono all’opera?

Una delle situazioni più pericolose in Italia è quella dei borseggiatori. Ce ne sono diversi in giro per le stazioni italiane e possono metterci in serie difficoltà. Per questo motivo bisogna fare attenzione e cercare di capire come agiscono. In particolar modo c’è il modus operandi di un gruppo di borseggiatori che sta spaventando tutti. Qual è la loro strategia, e come mai dovrebbe metterci in allarme?

Le forze dell’ordine hanno riferito di una nuova strategia da parte dei borseggiatori. Questo evento è successo al Mercato Centrale di Termini, dove hanno messo in pratica la nuova tecnica. Grazie a questa nuova abilità sono riusciti a portare a termine alcuni furti. Tuttavia sono stati colti in flagranza di reato dalla squadra della Polfer. E dato che non potevano fuggire, i poliziotti sono riusciti ad arrestarli senza problemi.

Attenzione ai borseggiatori, la nuova tecnica si diffonde: ecco come agiscono

I borseggiatori si muovevano in un modo specifico. Utilizzavano una giacca sopra lo zaino o sopra il cellulare, mentre il complice distraeva la vittima. In questo modo potevano mettere in atto il furto rapidamente. Anche se si tratta di un metodo veloce ed intelligente per derubare il prossimo, le forze dell’ordine li hanno colti sul fatto ed arrestati. In questo caso si trattava di un gruppo di uomini che erano stati già segnalati alle autorità.

Erano stati visti in Via Giovanni Giolitti, all’altezza dell’ala Mazzoniana del Mercato Centrale. Entrambi i rapinatori si trovavano all’interno della zona, e si aggiravano fra i tavoli in mezzo alle possibili vittime. Dopo poco tempo uno dei due si stava dirigendo verso l’uscita, tenendo tra le mani un giubbotto sotto il quale celava un oggetto. In seguito si è rivelato essere uno zaino che nascondeva gli oggetti ottenuti dai precedenti furti.

Ma non ce l’hanno fatta dato che, nel frattempo che stavano fuggendo, i poliziotti li hanno fermati. In questo caso sono stati arrestati e la refurtiva verrà restituita ai legittimi proprietari. Tuttavia è bene fare attenzione ai borseggiatori: si trovano in ogni regione d’Italia. Agiscono con tecniche differenti ed è molto importante non lasciarsi ingannare. Tenere gli occhi aperti in queste situazioni non è mai una cattiva idea. Prevenire, come si dice, è meglio che curare.