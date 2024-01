Kate Middleton, il marito William va ogni giorno a trovarla: l’auto del principe non passa inosservata, un vero bolide

Il principe William, erede al trono britannico, non solo guida da solo, ma gira per la città a bordo di un’elegante auto elettrica.

Di solito, quando vediamo in giro i membri della famiglia reale britannica, sono sul sedile posteriore di una limousine con autista o girano in uno dei loro caratteristici SUV Land Rover: di recente, tuttavia, il principe William ha rotto con la tradizione, non solo mettendosi lui stesso al volante, ma anche optando per un’auto elettrica elegante e sportiva.

Durante la visita a sua moglie Kate, recentemente sottoposta a un intervento chirurgico addominale in un ospedale privato nel sobborgo londinese di Marylebone, il principe William si è messo al volante di un’Audi RS E-Tron GT nera del 2023. Di seguito, tutte le curiosità sullo straordinario veicolo.

L’auto di William supera ogni aspettativa: ecco tutte le caratteristiche del veicolo

Il Principe William è stato visto lasciare la clinica privata londinese di Marylebone con la sua auto intorno alle 12:35 di giovedì. Sua moglie potrebbe impiegare fino a due settimane per riprendersi e ha trascorso la mattinata con lei prima di tornare a Windsor. L’erede al trono, 41 anni, è stato avvistato mentre lasciava la London Clinic al volante di un’Audi E-Tron GT Carbon Vorsprung elettrica, seguito dalle guardie del corpo reali a bordo di una Range Rover.

Il veicolo su cui è stato visto è un’auto sportiva ultramoderna e completamente elettrica con un prezzo elevato e prestazioni adeguate. È molto diversa dalle solite e più tradizionali macchine della famiglia reale, che includono una Bentley State Limousine, una Rolls-Royce Phantom e, per le occasioni speciali, una carrozza dorata trainata da cavalli.

Nel 2021, il reale attento all’ambiente è stato avvistato mentre partecipava a un evento a bordo di un’Audi RS E-Tron GT simile, con resoconti dei media che rivelavano che il futuro re aveva persino installato un punto di ricarica a Kensington Palace. Nel frattempo, il padre altrettanto ecologico di William, Re Carlo, è stato visto a bordo di un SUV Audi E-Tron ed è noto per alimentare le auto come la sua Aston Martin DB6 Volante vintage con biocarburanti.

L’Audi RS E-Tron GT costa circa $ 250.000 se acquistata nuova e offre circa 447 km di autonomia (su un ciclo WLTP). La sua presenza silenziosa la rende perfetta ma le sue prestazioni sono un po’ meno timide: con potenze combinate di 475 kW e 830 Nm (in modalità boost), oltre a un tempo di sprint da 0 a 100 km/h di soli 3,3 secondi. e una velocità massima di 260 km/h. Il rapporto della famiglia reale britannica con l’azienda Audi risale a decenni fa. La stessa madre di William, Diana, notoriamente trascorse gran parte del suo periodo di massimo splendore degli anni ’90 in un’ormai iconica Audi A4 Cabriolet.