Tutta la famiglia contro Chiara Nasti: “Nessuno approva”. Cosa è successo

Chiara Nasti causa un grosso terremoto in famiglia. L’influencer l’ha combinata grossa: ecco perché tutti prendono le distanze.

Chiara Nasti aspetta il secondo figlio da Mattia Zaccagni. L’influencer 26enne ha reso nota la sua gravidanza soltanto pochi giorni fa. Finalmente Thiago, che ha solo un anno, avrà una sorellina o un fratellino e questo porterà molta gioia in famiglia, ma questa ha preso la distanza dall’influencer, a causa di qualcosa che ha detto.

Tornando alla gravidanza, l’annuncio è stato fatto dal marito della fashion blogger, che si è mostrato in campo con un pancione fatto con il pallone.

Recentemente la Nasti ha scoperto che il nascituro sarà una bambina, come ha sempre desiderato. Da tempo, infatti, l’influencer, che si ispira molto a Chiara Ferragni, sperava che si trattasse di una femmina. Il desiderio lo aveva manifestato già con la prima gravidanza e, ora, che ha un maschietto, è felice di aspettare una femminuccia. L’influencer ha aperto recentemente il box delle domande e si è scatenato un putiferio.

Polemiche per Chiara Nasti: nemmeno la famiglia è d’accordo

Nessuno ha approvato alcune parole di Chiara Nasti, legate alla nascita della loro bambina. In primis, i follower hanno preso la distanze e poi ci ha pensato la famiglia, che non ha approvato una sua idea. Tutto ciò è nato dopo la notizia della gravidanza della blogger, che aspetta un secondo figlio. Ma cosa ha fatto di così grave Chiara Nasti? Ecco cosa ha detto ai suoi fan via Instagram.

L’influencer voleva chiamare sua figlia Barbie, in omaggio alla famosa bambola che è diventata un po’ l’eroina di tutte dopo la rivalutazione attraverso il film di Greta Gerwig. Tuttavia, nessuno ha approvato questa scelta perché è un nome alquanto bizzarro, poiché è legato alla bambola Mattel, anche se nei paesi anglosassoni è un nome che esiste.

Allora Chiara Nasti ha puntato su altri due nomi americani molto gettonati, come Jennifer o Kimberly. Insomma, la blogger non ne vuole sapere di dare ai figli nomi italiani, come ha fatto anche con il primogenito Thiago.

Ma l’influencer ha scoperto di aspettare una femmina lo scorso giovedì e la notizia ha reso felice la famiglia, che però le proibisce di chiamarla Barbie. Non si sa se la Nasti darà alla bimba il nome Jennifer o Kimberly poiché non ha confermato ufficialmente come si chiamerà la loro prima femminuccia.