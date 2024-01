Eleonora Giorgi, le parole che nessuno voleva sentire sul tumore al pancreas

Eleonora Giorgi torna a parlare del tumore al pancreas e rivela alcuni dettagli sulla sua malattia: parole che nessuno voleva sentire.

Eleonora Giorgi sta affrontando la sua battaglia contro il tumore al pancreas, patologia che le è stata diagnosticata qualche mese fa. L’attrice sin da subito ha condiviso sui social il suo status, e ha rivelato in alcune interviste tv alcuni dettagli sul tumore.

L’attrice di Borotalco ha ammesso di essere molto legata a Clizia Incorvaia, di nutrire molta stima nei suoi confronti e d’aver capito prima di conoscerla che sarebbe stata la persona giusta per il figlio. Non si aspettava certo una relazione duratura, ma i due dopo la fine del reality di Cinecittà non si sono più lasciati. Sono diventati genitori da più di un anno e ora pensano al matrimonio. Eleonora è molto felice di portare il figlio all’altare, e spera di stare bene quel giorno: “Sono stata io a spingere mio figlio a fare questo passo perché voglio accompagnarlo alla cerimonia…”

Dopo essersi sottoposta alla chemioterapia, Eleonora dovrà operarsi e tutto dovrebbe avvenire poco prima del matrimonio che è programmato per la primavera: “In primavera, dopo la mia eventuale operazione, sperando che la chemio funzioni…” La Giorgi è serena e anche emozionata e grazie ai preparativi per le nozze sta vivendo questo momento non facile con maggiore tranquillità e spensieratezza. Tuttavia l’attrice è consapevole che potrebbe non guarire, il medico le ha rivelato anche l’eventuale rovescio della medaglia qualora le cure e l’intervento non andassero a buon fine.

Eleonora Giorgi: “Potrei andarmene in un anno”

A Eleonora Giorgi non manca certo l’atteggiamento positivo, che molti medici considerano parte della cura, ma non può ignorare che i dottori le hanno anche detto che se le cose non andranno come programmato nel giro di pochi mesi potrebbe morire: “I medici mi hanno detto che ho il 70% di possibilità di operarmi e, se tutto va bene, di vivere…Altrimenti me ne vado in un anno…”

Attualmente la giornata di Eleonora è scandita dai ritmi della chemio e dai suoi effetti indesiderati: “La mia giornata è scandita da una serie di impegni legati agli effetti collaterali importanti della chemioterapia…Questa condizione mi era del tutto ignota, ma a modo suo è interessante…” La Giorgi non ha paura del futuro, per lei rappresentato soprattutto da piccolo Gabriele. Inoltre è grata alla vita per tutte le gioie che ha vissuto sia professionali che private.