Mara Venier centaura: la conduttrice di Domenica In mostra un lato inedito di sè

Mara Venier si mostra in una versione inedita da centauro. Ecco un lato della conduttrice che in pochi conoscono.

Molti sono coloro che conoscono Mara Venier, celebre conduttrice della Rai che in molti definiscono molto più affettuosamente con il soprannome di zia Mara. Il suo esordio nel grande schermo risale al 1973 ossia nel momento in cui viene scelta all’interno di un film di Sergio Capogna, Diario di un italiano.

È stata quella l’occasione per lei di ottenere anche il premio in qualità di migliore giovane attrice. Con il passare degli anni la vediamo recitare in numerose commedie come Testa o croce di Nanni Loy oppure Il ballo dello sport. Prima di mettere piede nel mondo delle fiction lavora in un altro film su grande schermo, ossia Pacco, doppio pacco e contropacco di Nanni Loy. Nel 1995 fa il suo esordio sul piccolo schermo insieme a Gianni Morandi mentre, dal 1993 al 1997 diventa ancora più famosa grazie alla conduzione di Domenica In.

Tra il 1997 e il 2000 Mara Venier si trasferisce in Mediaset facendo il suo esordio con Donna sotto le stelle e in seguito con Ciao Mara. Nel 2001 torna in RAI mettendosi ancora una volta al timone di Domenica In. Visto che non riesce a ripetere i medesimi ascolti degli anni 90, il suo posto viene presto preso da Paolo Bonolis.

Più di una volta torna all’interno degli studi di Domenica in, fino al 2006, anno in cui i dirigenti la sospendono a causa di una rissa tra Adriano Pappalardo e Antonio Zequila che lei non è riuscita a fermare. Nonostante tutto, dal 2018 torna ancora una volta in RAI riprendendo il suo posto come conduttrice a Domenica In.

Mara Venier in versione centauro

A soli 17 anni Mara Venier resta incinta del fidanzato Francesco Ferracini. I due si sposano ancora minorenni, matrimonio che però non ha vita lunga. Nel 1975 inizia una storia d’amore con Pierpaolo Capponi da cui nasce il suo secondogenito Paolo.

Nove anni dopo convola a nozze con Jerry Calà, matrimonio la cui durata è decisamente molto breve poiché i due si separano l’anno seguente a causa dei continui tradimenti del marito. Ed è proprio a quel periodo che risale lo scatto in questione, la foto di una giovane Mara Venier in sella ad una moto insieme a Jerry Calà, uno scatto in cui la conduttrice indossa un completo turchese mentre l’attore aveva indosso un jeans e una camicia rosa. Accanto alla foto anche una didascalia di zia Mara: “Come eravamo …”. Non tarda ad arrivare il commento di Jerry Calà: “Non ce n’era per nessuno”.

Insomma, la loro è una storia d’amore che dura molto poco. In seguito Mara Venier ha una relazione molto lunga con Renzo Arbore che però termina nel 1997 e una molto breve invece con Armando Hassan. Dopo molti anni la donna finalmente è riuscita a trovare l’uomo della sua vita. Si tratta di Nicola Carraro, un ex produttore cinematografico che ha sposato il 28 giugno del 2006.