Stefano De Martino, via dall’Italia: vola ad Abu Dhabi in dolce compagnia. Ecco chi è la fortunata

Stefano de Martino lascia l’Italia e si concede una lussuosa vacanza ad Abu Dhabi: il conduttore è in dolce compagnia. Ecco chi è la fortunata.

Giovane volto Rai, Stefano de Martino è reduce dal successo dello show Da Natale a Santo Stefano condotto lo scorso 26 dicembre, una prima serata che lo ha consacrato conduttore d’elite. Inoltre l’ex ballerino nelle ultime settimane è stato impegnato in teatro con lo spettacolo Meglio Stasera che ripartirà a febbraio. Professionalmente per De Martino è un momento magico, e non può che essere soddisfatto dei successi ottenuti.

L’ex ballerino è stato anche protagonista del gossip. Dopo l’ennesima rottura con Belen Rodriguez che ha rivelato pubblicamente la sua presunta infedeltà, Stefano ha deciso di godersi qualche giorno di vacanza. Diversamente dall’ex compagna che oggi è legata a Elio Lorenzoni, De Martino si dichiara single e ha cercato di non pubblicizzare la sua vita privata.

Gli sono stati affibbiati vari flirt, ma lui ha evitato di rispondere e dare credito a voci infondate. Nei giorni scorsi è volato a Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, per una breve vacanza prima di tornare sul palcoscenico.

Sul suo profilo social Stefano ha mostrato le bellezze del luogo e il bellissimo resort che ha scelto per soggiornare. Un posto decisamente di lusso dai costi non proprio alla portata di tutti. Il resort deluxe è anche dotato di un ristorante pluristellato e d’ogni comfort. In molti si sono chiesti se De Martino sia partito da solo o in dolce compagnia. Secondo alcuni rumors l’ex allievo d’Amici avrebbe portato con se una nuova fiamma. A rivelare il presunto rumor Alessandro Rosica, esperto di gossip che gestisce la pagina Investigatore social. Rosica ha anche rivelato alcuni dettagli del presunto nuovo amore del ballerino.

Stefano de Martino vacanze di lusso con una dolce compagnia

“Stefano de Martino in vacanza con una follower…” ha rivelato Rosica. L’esperto di gossip ha anche aggiunto che la persona in questione non è nota al mondo dello spettacolo, anche se è conosciuta nei locali notturni. Investigatore social ha rivelato anche di avere delle immagini che ritraggono i due al ristorante, immagini che non può condividere senza l’apposita autorizzazione.

Rosica è certo del flirt di Stefano de Martino, resta da capire se è una relazione occasionale o destinata ad avere un futuro. Intanto il giovane conduttore di Stasera tutto è possibile si gode la sua vacanza e ignora ogni possibile pettegolezzo sul suo conto.