Contributi INPS per 104 e malattie gravi: come inviare subito la domanda, c’è una scadenza da rispettare

Scopri come richiedere tempestivamente i contributi INPS per chi soffre di handicap grave o malattie gravi e rispetta la scadenza imposta.

Il 29 febbraio segna la scadenza del nuovo bando INPS dedicato alla richiesta di contributi per dipendenti e pensionati delle Poste – ex IPOST che si trovano in condizioni di handicap grave o hanno affrontato gravi patologie rare nel corso del 2023.

Il bando, recentemente promosso dall’INPS, riveste un’importanza cruciale nel fornire sostegno finanziario a individui affetti da handicap grave o da patologie rare nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023. Questo programma mira a offrire un supporto concreto a coloro che si trovano in condizioni di salute particolarmente complesse, appartenenti ai dipendenti e pensionati del gruppo Poste Italiane SpA, nonché ai dipendenti e pensionati ex IPOST. Il beneficio si estende anche ai loro coniugi, figli, partner civili, sia conviventi sia domiciliati presso strutture specializzate di cura e assistenza.

Bando INPS: Contributi per Handicap e Grave Malattia a Dipendenti e Pensionati Poste – Ex IPOST

Per accedere a tali contributi, i richiedenti devono fornire una documentazione completa che attesti il riconoscimento delle condizioni di handicap grave. Questa documentazione include un verbale ufficiale e un certificato medico, entrambi datati entro il 31 dicembre 2022. È fondamentale che il certificato medico confermi la presenza di patologie gravi o rare nel corso del 2023, garantendo un quadro accurato della situazione di salute del richiedente.

INPS contributi : scadenza e procedure da seguire ilciriaco.it

Inoltre, è richiesta la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), uno strumento cruciale per determinare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) ordinaria o l’ISEE minorenni, nel caso in cui i genitori non siano coniugati tra loro e non conviventi. Questo passaggio è essenziale per valutare correttamente il contesto economico dei richiedenti e garantire un’allocazione equa dei contributi.

È importante notare che i contributi offerti da questo bando non sono compatibili con i benefici già concessi attraverso il programma “Long Term Care – Ricoveri in strutture residenziali”. L’INPS svolgerà un ruolo chiave nell’elaborare una graduatoria degli ammessi alle prestazioni, dettagliando chiaramente le tipologie di contributo assegnate per ciascuna categoria. Questa graduatoria sarà resa pubblica sul portale ufficiale dell’Istituto, garantendo trasparenza e accessibilità alle informazioni.

Per coloro interessati a presentare domanda, il periodo utile si estende fino alle 23:59 del 29 febbraio 2024. La procedura può essere completata attraverso il Portale prestazioni welfare, offrendo un mezzo efficace e accessibile per l’invio delle richieste.