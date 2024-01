Mario Cusitore di Uomini e Donne, dove l’abbiamo già visto? Ecco perché ha un volto familiare

È senza dubbio uno dei corteggiatori più apprezzati di Ida Platano: ma sapete perché ha un volto familiare Mario Cusitore?

Ida Platano è tornata a Uomini e donne nel ruolo inaspettato di tronista in questa stagione del format. La storia con Alessandro Vicinanza sembra ormai solo un vecchio ricordo dato che è molto decisa ad aprire il suo cuore ad una possibile nuova relazione. L’ex dama nelle ultime settimane si è molto concentrata sul nuovo cavaliere Mario Cusitore.

Dopo aver lasciato andare Ernesto Russo senza troppi tentennamenti, e dopo aver messo da parte anche l’altro suo corteggiatore, la parrucchiera sembra sia intenzionata a voler conoscere a 360 gradi il bel napoletano. Ma chi è in realtà Mario? Sapete dove l’abbiamo già visto? Non ci credereste mai. Vediamo insieme alcune curiosità sul 44 enne.

Sapete dove abbiamo già visto Mario Cusitore di Uomini e donne?

Mario Cusitore è sicuramente l’unico corteggiatore di Ida che si sta facendo notare molto nel programma di Uomini e donne durante la stagione 2023-2024. L’uomo 44enne è originario di Napoli ed è molto attivo nel mondo della radio presso l’emittente Radio Kiss Kiss. Infatti, molti sicuramente lo avranno riconosciuto dato che è un volto molto attivo nel programma di Pippo Pelo sulla stessa radio.

Cusitore anima la trasmissione con scherzi e gag che divertono tantissimo gli ascoltatori. Ma cosa sappiamo su di lui? Il giovane ha raccontato che non è mai stato sposato e non ha figli. Il suo desiderio però è quello di mettere su famiglia e di trovare la sua anima gemella. Mario è nato e cresciuto a Napoli, in passato si è dedicato molto allo sport, in particolar modo al basket ricoprendo il ruolo di guardia fino alla stagione 2019/2020. Si tratta di un aspetto molto importante della sua vita, dato che dando uno sguardo al suo profilo ci sono tantissime foto che lo ritraggono in questa veste. Dal suo aspetto si evince anche come sia un grande appassionato di fitness e palestra.

Fin dal suo ingresso a Uomini e donne il 44enne ha subito attirato l’attenzione della tronista. Infatti, nonostante la segnalazione ricevuta su di lui da parte di una donna che si è presentata direttamente nel programma, Ida non ha mai smesso di corrergli dietro. È chiaro a tutti il grande interesse della tronista nei suoi riguardi ma anche quello di Cusitore: di recente ha mostrato a tutti di essersi tatuato il nome della Platano sul braccio.