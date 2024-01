Il paradiso delle signore, riprese finite: numeri straordinari per la soap, il produttore fa sognare

Dopo la fine delle riprese, i produttori rivelano i numeri impressionanti di una delle soap-opera più amate dal pubblico italiano.

Recentemente si sono concluse le riprese della soap-opera “Il Paradiso delle Signore”, in onda tutti i pomeriggi su RAI Uno. Si tratta, forse, effettivamente della conclusione di questo prodotto televisivo di successo? Chi può dirlo! Nel frattempo, il gruppo di produzione della serie “tira le somme” e rivela i numeri dietro a questa serie televisiva di successo.

“Il Paradiso delle Signore” è, al momento, sicuramente una delle serie televisive più seguite su RAI Uno. Inizialmente, da dicembre 2015, le prime due stagioni sono state trasmesse in prima serata. Dalla terza stagione in poi, invece, è stato pensato di spostare la puntate alla fascia pomeridiana con cadenza giornaliera, in modo da creare un rapporto più duraturo e forte con tutti i fan della serie. In questo modo, “Il Paradiso delle Signore” è diventata a tutti gli effetti una “soap-opera”. Ma quali sono i protagonisti e che cosa racconta la soap ?

Come in tutte le serie, alcuni aspetti di trama e il titolo richiamano verosimilmente la realtà. Infatti, la città di Milano, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, è l’ambientazione della soap-opera. In quell’epoca, è realmente esistito un negozio/magazzino di abbigliamento che portava lo stesso nome della serie televisiva. La protagonista è Teresa, una giovane alla ricerca di un lavoro e che si trasferisce a Milano. Pur non conoscendo nulla di moda e abbigliamento, viene assunta nel negozio, entrando nel gruppo di commesse, chiamate “Le Veneri” per la loro bellezza e giovane età.

Rivelati i numeri de “Il Paradiso delle Signore”: i produttori sono soddisfatti

La conclusione delle riprese di una serie televisiva è sicuramente un momento di malinconia poiché un gruppo di lavoro coeso e affiatato non si rivedrà per un determinato periodo. Tuttavia, è l’occasione migliore per i produttore per analizzare i risultati ottenuti e comprendere se vi sarà margine per un futuro rinnovo e la realizzazione di altre stagioni. Questo è quello che è successo anche ai produttori de “Il Paradiso delle Signore”, soap-opera arrivata ormai all’ottava stagione.

“Il Paradiso delle Signore” è stata prodotta dalla casa di produzione laziale “Aurora TV” per RAI Uno. “Aurora TV” è diretta da Giannandrea Pecorelli ed è, ovviamente, specializzata nella realizzazione di serie televisive e fa parte della multinazionale Banijay Group. In occasione della fine delle riprese della soap-opera, lo stesso Pecorelli ha voluto sottolineare come è orgoglioso del lavoro che lui e il suo team stanno portando avanti con “Il Paradiso delle Signore”, descrivendo i “numeri” totalizzati dalla serie televisiva.

La soap-opera è iniziata temporalmente nel 1959 e, nelle ultime stagione, è arrivata fino alla fine degli anni Sessanta. In ogni puntata, “Il Paradiso delle Signore” racconta la trama e i personaggi di una storia inventata, ma descrive anche la storia e i valori dell’Italia dell’epoca. Al momento, sono stati trasmessi più 900 episodi, con un totale di circa 40mila minuti, che sono stati seguiti e apprezzati in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Grazie al raggiungimento di questi risultati, Pecorelli spera che potranno essere realizzate nuove stagioni per accontentare tutti i fan de “Il Paradiso delle Signore”