Perla Vatiero lo svela per la prima volta: il segreto di Mirko Brunetti

Emergono nuovi dettagli sulla coppia di ex più seguita di sempre: Perla Vatiero svela solo adesso un segreto intimo su Mirko Brunetti.

Sembra che ormai non ci sia più spazio per i segreti al Grande Fratello. Nel lontano ricordo del triangolo amoroso Perla, Greta e Mirko, alcuni dettagli sfumati iniziano a prendere una nuova forma.

In primo luogo, durante un’’intervista radio di Marcella Bonifacio, la madre di Greta Rossetti, ha rivelato retroscena interessanti sulla storia tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Secondo quanto dichiarato, pochi giorni prima di Temptation Island, Mirko stava organizzando una proposta di matrimonio per Perla.

Si tratta indubbiamente di un dettaglio alquanto discordante visto il proseguo. Probabilmente l’uomo si era già portato avanti in vista di un’uscita ‘vittoriosa’ con Perla concluso il programma. Sebbene sia difficile credere a tutto questo, c’è di più. Durante la festa al Grande Fratello, Perla Vatiero ha condiviso alcuni brindisi con Letizia Petris e, tra un bicchierino e l’altro, si è lasciata andare ad alcune confessioni intime.

Perla Vatiero svela la verità sull’ultima notte con Mirko

Non è ancora chiaro cosa accadrà ai due ex quando Perla uscirà dalla casa di Cologno Monzese e avrà il famoso confronto con l’ex, ma una cosa al momento è certa: più passa il tempo e più la gieffina sembra aprirsi con alcuni dei suoi compagni di viaggio. Durante attimi di festa all’interno della casa del Grande Fratello, Perla si è lasciata andare a confessioni sulla loro ultima notte insieme, avvenuta senza telecamere.

Perla ha espresso dubbi sul possibile ritorno di Mirko nella casa, ammettendo di sentirsi messa in difficoltà dalla situazione. Ha parlato del suo modo di approcciare le cose, definendosi “diesel”, una persona che parte lentamente e cerca di comprendere il contesto prima di essere se stessa: “All’inizio non ero come adesso? È il mio modo di essere, io sono diesel. Io sono subentrata in un contesto già formato… me lo dice sempre anche Mirko, che sono una che parte piano”.

Adesso però, la gieffina sembra bene integrata, tanto da raccontare a Letizia alcuni aspetti intimi. “Pensate da cosa arrivavo. Non vedevo Mirko da cinque mesi – ha continuato la Vatiero – Il giorno prima di entrare a Temptation Island, la notte prima siamo stati insieme, sì in quel senso. poi siamo entrati nel programma, ci siamo lasciati e non ci siamo più visti per mesi e poi ci siamo riabbracciati qui dentro. Non è stata una cosa normale e credo si capisca”.

Una situazione indubbiamente complessa, quella di Perla; ma ad oggi si lascia alle spalle il passato, o almeno, fino a quando non riuscirà finalmente ad avere un confronto fuori dallo sguardo attento di telecamere che hanno reso la sua vita una soap plateale, nonché per certi versi surreale.