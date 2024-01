Sandra Milo, una vita all’insegna dell’amore: chi era il primo marito Cesare e perché si lasciarono

Chi era Cesare, il primo marito della compianta attrice Sandra Milo e per quale motivo si lasciarono?

All’età di 15 anni Sandra Milo convolò a nozze con il marchese Cesare Rodighiero. Un matrimonio durato solamente 21 giorni.

Sandra Milo si è spenta il 29 gennaio 2024 all’età di 90 anni. Una triste notizia che ha scosso inevitabilmente il mondo dello spettacolo, e non solo, che piange la scomparsa dell’amata attrice, musa di Fellini. Artista senza tempo, è stata in grado di costruire una carriera all’insegna del successo, divenendo in questo modo una vera e propria icona del cinema nostrano.

Ha preso parte ad una settantina di pellicole ed è stata diretta dai più grandi registi. Sandra Milo ha lasciato un’eredità artistica immensa, ha segnato un’epoca e vissuto una vita all’insegna dell’amore. Ma chi era il suo primo marito?

A soli 15 anni Sandra Milo ha sposato il marchese Cesare Rodighiero. Una matrimonio breve, ma intenso, che ha segnato inevitabilmente l’esistenza dell’attrice. Rimasta incinta, l’attrice perse il bimbo poco dopo un parto prematuro.

A tal proposito, nel corso di un’intervista rilasciata a Sette, così come riportata sul sito del Corriere della Sera, la stessa Sandra Milo aveva raccontato: “Rimango incinta ma a sette mesi perdo il bambino. Torno da mia madre. Per un lungo periodo sto male, non mi alzo dal letto. Mi danno la morfina. Poi un giorno di primavera, mi alzo e chiedo alla nonna di farmi un vestito. Lei stacca una tenda di casa con cui mi cuce il vestito”.

Per poi aggiungere: “Ecco, quel giorno: io esco col vestito, e per strada tutti si girano a guardarmi. È lì che capisco di essere bella. E capisco di essere tornata alla vita, e che davanti a me c’è ancora tantissimo”. La coppia si è lasciata dopo soli 21 giorni di matrimonio e ha ottenuto l’annullamento dalla Sacra Rota. In seguito l’attrice si è sentimentalmente legata al produttore greco Moris Ergas. Una storia durata undici anni, suggellata dalla nascita della figlia Deborah. Sandra Milo è poi convolata a nozze con Ottavio De Lollis, padre dei suoi figli Ciro e Azzurra.

Nota, poi, la storia con Federico Fellini che durò ben 17 anni. A tal proposito la stessa Milo aveva rivelato: “Ma a un certo punto, anche lui si è accorto di amarmi e, dopo 17 anni, mi ha detto di aver capito che ero io la donna della sua vita. Era con me che avrebbe voluto finire i suoi giorni. Ma io ho detto di no. Perché ho avuto paura”.