Parole fortissime, quelle utilizzate da Clizia Incorvaia in difesa di Chiara Ferragni. Ecco cosa ha affermato.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip Clizia Incorvaia ha di recente rotto il silenzio sulla vicenda che ha coinvolto Chiara Ferragni.

A partire dallo smartphone fino ad arrivare al computer, sono davvero tanti gli strumenti a nostra disposizione per poter comunicare in qualsiasi momento e con chiunque desideriamo. A rendere tutto ciò possibile sono i vari servizi web, come ad esempio i social network. Proprio quest’ultimi sono diventati terreno fertile per alcune persone che riescono a sfruttare tali strumenti a proprio vantaggio.

Basti pensare ai tanti influencer che riescono a portare a casa un bel po’ di soldi proprio grazie ai social network. Un’arma che in alcune circostanze può rivelarsi a doppio taglio. Ne è un chiaro esempio il caso Chiara Ferragni, finita di recente al centro dell’interesse mediatico per via del cosiddetto “pandoro – gate”.

Chiara Ferragni, in sua difesa arriva anche Clizia Incorvaia: “So cosa significa”: parole fortissime per l’influencer

Tante le persone che dopo l’accaduto hanno deciso di togliere il like alla Ferragni. Tra questi anche Clizia Incorvaia che ha rivelato di aver inizialmente tolto il segui da Instagram. Poi, però, qualcosa è cambiato e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di intervenire in difesa della moglie di Fedez.

Attraverso una storia sui propri canali social, infatti, Clizia Incorvaia ha spiegato:”L’invidia purtroppo è un sentimento molto diffuso. Premessa: quando ho letto l’accaduto ho tolto anche io il follow a Chiara. “Ha sbagliato ok. Ma chi è senza peccato scagli la pietra per primo”. Ha quindi proseguito: “Ha chiesto scusa e risponderà in tribunale di vicende che non riguardano “noi”. L’Italia – ha sottolineato Clizia Incorvaia – ha cose ben più importanti di cui occuparsi”.

Poi ha utilizzato delle parole fortissime, che spiegano il motivo della sua difesa a sostegno di Chiara Ferragni. “Avendo subito gogne mediatiche“, ha infatti spiegato la Incorvaia, “mi sono sentita in dovere di scrivere ciò poiché so cosa significhi avere un accanimento mediatico e quanto si soffra e quanta serenità ti tolga. Una vera e propria caccia alla strega, ove le persone e i media stessi sfogano le loro frustrazioni. Mi spiace, ma non siete legittimati a far ciò, non siete legittimati a sfogare i vostri peggiori sentimenti su un essere umano. E mi rivolgo a tutti i finti cattolici e finti perbenisti, di cui l’Italia è piena”. Ha quindi concluso il suo post di difesa con l’hashtag: “Forza Chiara”.