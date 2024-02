Emma Marrone, super sensuale per l’annuncio bomba ad una settimana da Sanremo

Emma Marrone più sensuale che mai, l’annuncio ad una settimana dall’inizio del Festival di Sanremo, è una vera bomba. Di cosa si tratta?

Il conto alla rovescia per il Festival di Sanremo, è partito anche per Emma Marrone, la cantante infatti è una delle big in gara nella kermesse canora: lei che oltre ad avere all’attivo diverse partecipazioni, in passato è anche riuscita a trionfare con uno dei suoi brani più conosciuti.

Ad ogni modo, in queste ultime ore, ha trovato il modo di lasciare senza parole il pubblico a casa e i fan che la seguono sempre con tanta assiduità pure sui social: nello scatto in questione si è mostrata più sensuale che mai, un modo in cui poche volte siamo abituati a vederla.

E l’occasione pare essere quella giusta, nella didascalia infatti, è la diretta interessata, a coinvolgere tutti quanti con una notizia che si può considerare una vera e propria bomba. Ma entriamo nel merito e scopriamo qualche cosa di più.

Emma Marrone esplosiva sui social: “Non vedo l’ora…”

Insomma, ha trovato il modo di attirare l’attenzione dei fan, Emma Marrone, la cantante che il pubblico conosce molto bene, tra pochi giorni presenterà il suo brano in gara a Sanremo 2024 e nel frattempo, ha sorpreso tutti con una notizia che forse in pochi si aspettavano.

“Una settimana a Sanremo, una settimana ad APNEA. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi e voglio promettervi una cosa: ci divertiremo da pazzi” queste sono le parole che lei stessa ha scritto nella didascalia del suo post e ancora: “Presave del brano e preorder dell’unica edizione di SOUVENIR che include APNEA disponibili al link in bio e nelle storie 💿”. Una notizia bomba, che anticipa l’uscita del suo nuovo disco, lo stesso che i fan, stanno aspettando con grande ansia, ormai da molto tempo.

Davvero un annuncio particolare quello che l’artista ha deciso di fare, lei che negli ultimi anni, si è fatta conoscere non solo per le sue doti canore, ma anche per quelle recitative: è una vera artista a tutto tondo, che non ha nessuna intenzione di fermarsi e che spera sempre di raggiungere delle vette più alte.

Detto questo, il conto alla rovescia è cominciato e il pubblico non vede l’ora di scoprire che cosa riserverà alla cantante questo nuovo Festival di Sanremo.