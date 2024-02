Miriam Leone bellissima mamma, primo scatto social con il piccolo Orlando: boom di like per lei

Miriam Leone è diventata recentemente mamma e scatta una prima foto con il piccolo Orlando. L’attrice ha ottenuto una valanga di like.

Miriam Leone è appena diventata mamma e il suo primogenito ha compiuto un mese. Ha scelto Orlando come nome per il bambino, che ha portato tanta gioia nella sua famiglia. A condividere la sua felicità è Paolo Carullo, marito dell’attrice siciliana e di professione manager finanziario. L’ex Miss Italia ha sempre sognato di diventare mamma, anche se ha più volte ribadito che non dev’essere l’unica aspirazione per una donna.

È per questo che ha preferito aspettare per diventare genitore e all’età di 38 anni è riuscita a realizzare questo suo sogno. Dopo un mese dalla nascita del piccolo Orlando, l’attrice si è mostrata molto elegante mentre spinge una carrozzina abbinata al suo look. La Leone ha ottenuto come risposta una valanga di like e commenti di apprezzamento, ma anche chi le ha fatto notare che…

Miriam Leone e la sua prima foto con Orlando: boom di like per il bimbo

L’attrice siciliana ha mostrato il suo Orlando ai social, dove è seguita da 1,7 milioni di follower. Miriam Leone, che oltre alla carriera nel cinema è anche fondatrice del brand di cosmetici Lavika, è stata particolarmente apprezzata per un dettaglio che ha mostrato nelle nuove foto che la ritraggono con il bambino di appena un mese. Tuttavia, c’è chi la accusa di fare soltanto pubblicità. Ecco cosa ha postato l’attrice.

Con un passeggino verde e un cappotto extralarge dello stesso colore, Miriam Leone si mostra sorridente con il passeggino tra le mani del piccolo Orlando. In realtà è sì una adv, come l’attrice sottolinea tra le storie e le foto, ovvero una pubblicità della Foppapedretti, nota marca per bambini. Tuttavia, la fotografia è stata molto apprezzata perché fa vedere una Miriam Leone sempre spontanea ed elegante. L’attrice, infatti, è ben diversa da altre influencer che mostrano il loro lato eccentrico e questo rende i fan molto vicini a lei.

Tuttavia, Orlando non lo ha fatto vedere, come spesso fanno altri personaggi vip, ma ha mostrato solo la carrozzina. L’attrice è molto riservata sulla sua vita privata nonostante abbia un profilo social molto seguito che utilizza per lavoro. È lontana dalla classica immagine dell’influencer, anche se ha un brand molto noto e diverse collaborazioni, tra cui anche la Foppapedretti, che l’ha scelta come volto per promuovere la nuova linea di prodotti per bambini.