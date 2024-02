Virginia Degni nuova tronista di Uomini e Donne? L’arma segreta dell’ex corteggiatrice

A Uomini e Donne è tempo di pensare alla nuova tronista e in tanti pensano a Virginia Degni in questo ruolo. Scopriamo perché sarebbe la persona giusta.

È tempo di bilanci a Uomini e Donne. Il dating dei sentimenti, condotto da Maria De Filippi dal lunedì al venerdì su Canale 5, ha visto in questi mesi tre tronisti fare le loro scelte in amore. Se Manuela ha abbandonato il programma a fine ottobre senza scegliere nessuno, diversi sono stati i percorsi di Cristian e Brando. Ora accanto a loro c’è anche Ida Platano, che dopo sette anni come dama del parterre, si è messa nuovamente in gioco conoscendo nuovi corteggiatori.

Nelle scorse puntate abbiamo visto in onda la scelta di Cristian Forti. Una scelta non convenzionale dato che il ragazzo ha optato per dire a Valentina che era la sua preferita in esterna. Il tronista ha infatti invitato la giovane a cena, le ha regalato un abito molto sensuale, e le ha fatto vedere un video in cui è stato mostrato il loro percorso all’interno di Uomini e Donne. La corteggiatrice, molto emozionata, ha risposto di sì e i due sono poi tornati in studio per raccontare quei momenti.

Uomini e Donne, Virginia Degni si candida come nuova tronista

In studio le dame e gli opinionisti si sono commossi vedendo quelle immagini ma i fan più attenti hanno notato come l’altra corteggiatrice di Cristian, Virginia Degni, non sia stata proprio menzionata. La ragazza infatti non era andata in esterna e non si è presentata in studio. Molto apprezzata soprattutto sui social, basti pensare che il suo profilo instagram conta ben 35 mila follower, sono tantissime le persone che la vorrebbero come nuova tronista.

Virginia ha una personalità molto forte e nel corso delle puntate di Uomini e Donne l’abbiamo vista tenere testa a Cristian. Nel suo percorso non sono mancate discussioni e liti con il tronista al punto che la giovane spesso ha abbandonato il programma proprio perché non era concorde con il comportamento del giovane. Maria De Filippi potrebbe quindi pensare a Virginia come nuova tronista.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Virgi (@virginiaadegni)

Gli spasimanti di certo non le mancherebbero. Virginia infatti ha un fisico che fa invidia a molti, con le giuste forme e un viso angelico. L’ex corteggiatrice è anche molto intelligente, dato che studia logopedia all’Università. Bella e brava, questa sono le sue armi segrete.