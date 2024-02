Amici, ricordate il ballerino Michele Maddaloni? Eccolo oggi, ha cambiato totalmente vita

Te lo ricordi il ballerino di Amici Michele Maddaloni? Ha partecipato ad una delle prime edizioni: oggi la sua vita è completamente diversa.

Amici va in onda da tanti anni, oltre 20, e per questo sono tanti i ragazzi arrivati nel programma per provare ad intraprendere un percorso lavorativo seguendo la propria passione. Qui hanno aggiunto lezioni di studio, ma purtroppo non tutti dopo il talent di Maria De Filippi sono riusciti a continuare a lavorare nel mondo della loro passione.

Tra questi c’è il ballerino Michele Maddaloni. Lui è stato uno dei ballerini più amati della scuola e negli anni ha continuato a lavorare fino a quando poi la sua vita è cambiata completamente. Oggi infatti ha lasciato il mondo della danza e si dedica a tutt’altro. Il suo lavoro non è nel campo della danza, e non ha avuto molta fortuna per lui il programma della De Filippi. Vediamo cosa fa.

Cosa fa oggi l’ex ballerino di Amici Michele Maddaloni

Michele Maddaloni partecipò alla seconda edizione di Amici, la prima in realtà con questo nome visto che quella che andò in onda si chiamava Saranno Famosi. Il ballerino riuscì ad entrare e fu uno dei ragazzi forti di quell’edizione, uno dei più amati. Non fu lui ad iscriversi ai casting, ma lo fece per lui il suo coinquilino, oggi volto noto nel mondo della danza.

Il suo coinquilino era Marcello Sacchetta, oggi ballerino e coreografo. I due parteciparono entrambi alla selezione dei casting, ma solamente Michele riuscì ad ottenere il banco. Nonostante non fosse stato lui a iscriversi ce la fece. Per Marcello ci furono poi altre occasioni. Michele si fece notare ad Amici per il suo talento, ma fece parlare di se anche per la storia con Maria Zaffino.

Terminato Amici Michele Maddaloni riprovò ad entrare nel mondo del teatro, ma come ha raccontato a TVBlog non è stato facile. Infatti anni fa non era ben visto il passaggio dalla televisione al teatro. Così lavorò ancora in TV a Buona Domenica. Ritornò poi a teatro e per arrotondare faceva anche delle serate in discoteca. Con la pandemia tutto è cambiato e ha cambiato lavoro.

Ecco le sue parole: “La durata di un ballerino è moderata. Verso i 40 anni o diventi un docente o hai la tua scuola. Anche se ti mantieni bene il fisico inizia a mollare. Ho fatto il mio massimo. Oggi lavoro in un autonoleggio di una grande società.” Qui è uno station manager e si occupa del noleggio delle auto a breve e medio termine. Una vita completamente cambiata.