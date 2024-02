Amadeus, il retroscena su Giovanna Civitillo: “Così ha cancellato tutte le mie paure”

A pochi giorni dall’inizio del Festival di Sanremo Amadeus si mette a nudo rilasciando un’intervista: ecco cosa dice della moglie

Manca ormai pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo che andrà in onda su Rai1 a partire da martedì 6 febbraio. Saranno cinque le serate, con la finalissima sabato 10, che decreteranno la canzone più bella e vincitrice della più importante gara canora del nostro Paese.

Alla guida del Festival, per la quinta volta di seguito è Amadeus, il conduttore televisivo italiano più amato e celebrato degli ultimi anni. A pochi giorni dalla prima serata Amadeus ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair in cui racconta non solo del suo rapporto con la televisione ma anche della sua famiglia e del suo futuro.

Amadeus sulla moglie Giovanna: è fondamentale nella mia vita

Nell’intervista il conduttore rivela che il suo quinto Festival di Sanremo sarà “spazioso e pieno di stanze”. Ogni canzone, ogni artista sarà una stanza diversa, con la sua propria storia e la sua propria musica. “Un tempo i cantanti arrivavano sul palco per tre, quattro minuti, cantavano e andavano via. Oggi, ogni esibizione è uno show. Il palcoscenico, poi, non avrà nulla da invidiare alle produzioni televisive americane”.

Il conduttore riferisce anche di essere appassionato di oroscopi e, nel dettaglio, di quadri astrali, ovvero l’influenza delle stelle che ci accompagna dalla nascita e per tutta la vita. E la vita di Amadeus non è stata sempre rosa e fiori ma è stata costellata anche da momenti difficili nella carriera.

“Quando le cose andavano male, in tanti mi hanno abbandonato. Ero troppo buono. Ma guardati dai buoni quando si arrabbiano, perché se inganni un buono non va a finire bene”. Da questi momenti difficili, Amadeus ha imparato una lezione importante: “Nella vita non fidarti mai di nessuno. Non affidarti mai completamente a qualcuno: pensa con la tua testa, controlla la tua vita, non farla gestire completamente a qualcun altro. La vita è tua e solo tua”.

Per quanto riguarda invece la vita privata Amadeus è un grande sostenitore della libertà ed è anche un convinto sostenitore della necessità di non farsi condizionare dai social media. “Non leggo mai i commenti sui social. Mai! E lo dico sempre ai miei figli: non focalizzatevi sull’odio, sui commenti negativi. Non permettete agli altri di dire cosa è sbagliato per voi, come dovete amare, pettinarvi, vestirvi”.

Infine non poteva mancare uno spazio dell’intervista dedicato a sua moglie Giovanna Civitillo, ballerina e conduttrice televisiva dalla quale Amadeus ha avuto due figli, José Alberto e Alice. “Ci conosciamo da vent’anni. Ero un padre single di una figlia di cinque anni quando l’ho conosciuta. All’inizio avevo dubbi, ma poi ho capito che era lei la persona che aspettavo”.

“Mia moglie è una presenza fondamentale della mia vita. Mi fido ciecamente di lei. Ho imparato a farlo perché mi sono stufato di sentirmi dire “te l’avevo detto”. Giovanna vede le cose prima che le veda io. All’inizio tenevo il punto, m’incaponivo. Ma poi ho capito che era inutile e mi faceva solo perdere tempo”.