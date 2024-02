Non è passato inosservato il comportamento di Harry dopo l’operazione a cui si è dovuto sottoporre il padre, ovvero re Carlo III.

Come sono i rapporti tra Harry e il resto della Royal Family? A fare chiarezza in merito ci ha pensato un’esperta del Sun che ha rivelato una realtà dei fatti alquanto inaspettata.

Fin dalla più tenera età le bimbe si travestono da regine e principesse, mentre sognano di poter vivere una vita come nelle più belle favole. Non stupisce quindi il fatto che la vita della famiglia reale britannica desti da sempre molto fascino, tanto da finire spesso nel mirino dei media internazionali.

A partire dai rigidi protocolli da rispettare fino ad arrivare ai presunti segreti di corte, sono tanti gli aneddoti emersi sulla Royal Family nel corso degli anni. Lo sa bene re Carlo III che è finito spesso al centro della cronaca rosa internazionale a causa della relazione, tumultuosa, con Lady Diana prima e del secondo matrimonio con Camilla poi.

Carlo, la decisione di Harry gela il Re, da suo figlio non se lo aspettava proprio: cosa è successo

Di recente il sovrano ha destato l’attenzione dei sudditi per via di un’operazione. Re Carlo III, infatti, ha trascorso tre notti presso la London Clinic dopo essere stato sottoposto ad un intervento alla prostata. Uscito finalmente dall’ospedale, da Palazzo assicurano che il re “sta bene” e che ora lo attende un periodo di convalescenza a casa. Proprio in questa situazione non è passato inosservato l’atteggiamento di Harry.

Stando a quanto si evince dai tabloid britannici, il duca di Sussex e la moglie Meghan Markle hanno inviato semplicemente un messaggio di sostegno al re. In seguito non ci sarebbe stata più nessun’altra comunicazione e soprattutto non ci sarebbe nessuna visita in programma. Un silenzio che fa rumore e che, secondo l’esperta del Sun, Clemmie Moodie, sarebbe rivelatore del rapporto tra Harry e il resto della Royal Family. Ovvero un rapporto sempre più incrinato e ai “minimi storici“.

La decisione di non tornare a Londra nemmeno in un momento come questo, ha scatenato le polemiche di molti sudditi. Quest’ultimi si aspettavano un comportamento diverso dal figlio di Lady Diana. Al momento, comunque, è bene sottolineare, si tratta solo di rumors. D’altronde non si può escludere a priori che Harry decida a stretto giro di far visita a suo padre. Non resta quindi che attendere e vedere cosa accadrà in futuro.