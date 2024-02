Cristian e Valentina dopo Uomini e Donne: il gesto di normalità che convince tutti

Dopo “Uomini e Donne”, Cristian e Valentina si scambiano gesti quotidiani che convincono sempre di più tutti.

Fuori dallo studio del programma “Uomini e Donne”, il tronista Cristian e la corteggiatrice Valentina sono stati sorpresi scambiarsi alcuni gesti di quotidianità e normalità. Il pubblico e i sostenitori della coppia sono rimasti increduli, ma allo stesso tempo sempre più convinti che il loro amore sia vero. Che cosa è successo realmente tra i due innamorati in un momento in cui non erano ripresi dalle telecamere?

Il programma televisivo “Uomini e Donne”, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, viene trasmesso dal 1996. Il format prevede che donne e uomini alla ricerca del vero amore si frequentino durante il corso della trasmissione. Nello specifico, diversi corteggiatori e corteggiatrici si propongono alla redazione del programma per poter incontrare e provare a conquistare il tronista o la tronista della stagione. Dal 2010, è stato abbinato al “Trono Classico” l’idea del “Trono Over”, dedicato agli uomini e alle donne over quaranta.

Uno dei personaggi più conosciuti del “Trono Over” è sicuramente Gemma Galgani. Nel corso degli anni, Gemma ha corteggiato ed è stata corteggiata da molti “cavalieri”, ma si è resa anche protagonista di moltissimi momenti e scene imbarazzanti ed esilaranti, scontrandosi spesso con l’opinionista Tina Cipollari. A partire dall’ultima edizione, invece, un’altra figura importante del “Trono Over”, Ida Platano, è stata proposta come tronista della stagione.

Cristian e Valentina: innamorati nella quotidianità dopo la scelta

Nella puntata del 23 gennaio scorso, uno dei protagonisti del “Trono classico” di “Uomini e Donne”, Cristian Forti, ha fatto la scelta. Finalmente, il tronista ha voluto chiudere la propria esperienza nella trasmissione, uscendo dal programma con Valentina Pesaresi. Nei giorni successivi, la coppia ha iniziato a condividere sui social la loro quotidianità da innamorati fuori dal programma.

Il momento della scelta è avvenuto in occasione di un’esterna. Cristian era stato corteggiato da due donne: Valentina e Virginia Degni. Quest’ultima aveva deciso di abbandonare il programma, ma questo non ha per nulla influenzato la decisione del tronista. Da tempo, infatti, Cristian era convinto di voler iniziare una vera e seria relazione d’amore con Valentina. La corteggiatrice è estremamente felice e, allo stesso tempo, stupita: infatti, aveva sempre una piccola paura di non essere riuscita a convincere Cristian che il suo sentimento d’amore fosse vero e sincero.

In questo momento, i due innamorati stanno finalmente vivendo la loro relazione nella vita di tutti i giorni, lontani dalla telecamere del programma. Nonostante ciò, vogliono ugualmente condividere il loro amore con tutti gli appassionati di “Uomini e Donne” e coloro che li hanno sempre sostenuti. Nelle stories pubblicate su Instagram di Valentina, la coppia si mostra felice e innamorata, mentre passeggia per le vie e si bacia negli angoli nascosti del centro storico di una città. Questi gesti spontanei sono la riprova che il loro amore sia genuino e sincero.