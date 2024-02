Ex gieffina sotto choc, il racconto del dramma sui social: “Non le riavrò mai più”

Ex gieffina ha subito una grave ingiustizia e si sfoga sui social. La drammatica denuncia della ex concorrente ha lasciato tutti sotto choc.

Guendalina Canessa ha partecipato al Grande Fratello nel 2007, quando aveva soltanto 25 anni. Poi ha fatto diverse apparizioni televisive, ma il personaggio è rimasto impresso nel pubblico e fan del reality di Canale 5 e oggi è molto famosa sui social network. Infatti, l’ex gieffina è uno dei concorrenti che hanno ottenuto più successo e popolarità, quando invece altri sono spariti.

Oggi Canessa ha 40 anni ed è completamente cambiata rispetto a quei tempi e c’è anche chi per questo l’ha accusata di aver fatto interventi di chirurgia estetica. Tuttavia è molto popolare e ha un vasto numero di fan, ovvero più di 600mila follower. Recentemente l’ex gieffina si è sfogata per aver subito una gravissima ingiustizia e lo ha fatto sapere ai fan tramite i social. Così il video è diventato virale ed è stato ripreso da TikTok, dove i fan del GF hanno appreso la terribile notizia.

Guendalina Canessa, dramma dopo il Gf: cosa è successo

Oggi sono passati parecchi anni dal Grande Fratello 7, ma Guendalina Canessa è tornata a far parlare di sé. L’ex concorrente del reality si è sfogata sui social perché qualcuno le ha fatto un gravissimo torto. I fan sono rimasti sotto choc e hanno dato pieno sostegno alla showgirl in un momento drammatico come questo. La ex gieffina è arrabbiatissima e affranta per ciò che le è accaduto.

“Non ha scassinato la porta, si è fatto la copia delle mie chiavi”, ha detto la showgirl parlando di un furto che è stato compiuto nella sua casa. Le è stato dunque portato via tutto e lei ha assicurato che si comprerà tutto. Tuttavia, non ha specificato bene cosa le è stato rubato. “Non aggiungo altro perché non voglio incolpare nessuno”, ha detto ancora. È come se Guendalina conoscesse il responsabile di quel furto. “Queste cose non le riavrò mai più”, ha aggiunto con tono fortemente indignato.

Un duro colpo per Guendalina Tavassi, che non si lascia scoraggiare da quel grave furto avvenuto nel suo appartamento, dove è convinta che l’autore sia uno che conosce bene. I fan vorrebbero sapere cosa è stato rubato a casa sua, che potrebbe essere qualcosa a cui tiene molto dato che ha fatto sapere che non le riavrà più. Sicuramente qualcosa di molto prezioso a livello anche affettivo.