Gabriel Garko, questa è la volta buona: l’annuncio che tutti aspettavano

L’attore Gabriel Garko e la dichiarazione che lascia tutti a bocca aperta. Finalmente è successo e nessuno se lo aspettava.

Gabriel Garko (classe 1972) è un famoso modello e attore italiano. Originario di Torino, il suo vero nome è Dario Oliviero. Durante gli anni Novanta, grazie alla sua bellezza e altezza, Garko vince il concorso dell’uomo più bello d’Italia. Subito dopo, prende parte alla realizzazione di romanzi e a un cortometraggio, presentato al Festival del Cinema di Venezia. Grazie a questa esperienza, Garko esordisce in televisione nella miniserie “La signora della città” (1996), trasmessa su Rete 4.

Da questo momento, inizia la carriera da attore, recitando in diverse fiction televisive, tra le quali: “Una donna in fuga” (1996) e “Angelo nero” (1998). Dopo la televisione, verso la fine degli anni Novanta, Gabriel Garko viene scritturato come attore per il cinema. Inizialmente, si tratta di brevi comparsate oppure piccoli cameo, data la sua notorietà al pubblico televisivo. Il grande successo arriva con la serie televisiva “Il bello delle donne”, diretta da Luigi Parisi e in onda su Canale 5 dal 2001 al 2003.

Grazie alle sue capacità attoriali e la sua magnetica bellezza, Garko viene scelto per lavorare con registi di chiara fama come Franco Zeffirelli, Ferzan Özpetek e Tinto Brass, con il quale realizza delle scene di nudo integrale. Infine, Gabriel Garko da attore diventa anche sportivo. In occasione dei Giochi olimpici invernali di Torino del 2006, viene scelto per simboleggiare il cinema e la televisione italiana, portando la fiaccola olimpica all’interno di Cinecittà, per circa un chilometro.

Gabriel Garko e Anna Safronik: finalmente insieme!

Finalmente non si dovrà più attendere e i rinvii sono terminati. Sulle pagine del noto settimanale «Nuovo TV», si scopre che gli attori Gabriel Garko e Anna Safronik torneranno nuovamente insieme. Inizialmente il tutto era stato programmato per il mese di ottobre dell’anno scorso, ma poi è stato prorogato a metà febbraio. Dunque, manca pochissimo e tutti i fan e sostenitori dell’attore più bello d’Italia non vedono l’ora di rivederlo.

Dopo essere spariti dai palinsesti autunnali, a partire dal 16 febbraio prossimo, Gabriel Garko e Anna Safronik saranno i protagonisti della nuova miniserie trasmessa in onda su Canale 5. “Se potessi dirti addio”, frutto della regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo, alla loro regia di coppia dopo “L’amore strappato” (2019) e “Svegliati amore mio” (2021). Questa nuova esperienza televisiva è molto importante per Gabriel Garko poiché segna il suo ritorno in televisione dopo sei lunghi anni di assenza. Inoltre, l’attore ha dichiarato di aver ritrovato sé stesso interpretando il personaggio di Marcello.