Beatrice Luzzi fuori dal GF? Il web si scatena su di lei: “Deve andare via”, cosa sta succedendo

Beatrice Luzzi ha pronunciato una frase che non è affatto piaciuta. C’è chi sta chiedendo la sua squalifica immediata dal gioco.

Beatrice Luzzi è una delle concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2023. Il pubblico crede ciecamente in lei e, in più occasioni, ha dimostrato di sostenerla con coraggio. Di recente, però, è accaduto qualcosa che non è piaciuto ai fan della trasmissione. L’attrice, infatti, ha pronunciato un discorso contradditorio, in grado di scaldare gli animi.

Le sue parole non sono passate inosservate neanche agli occhi degli hater. Al momento, sono sempre di più le persone che stanno chiedono con forza un suo allontanamento dal reality show. Ecco che cosa è successo.

GF 2023, Il pubblico si schiera contro Beatrice Luzzi: la frase incriminata incendia gli animi

Beatrice Luzzi ha un carattere davvero forte. Fin dall’inizio del gioco, si è distinta per la sua capacità di parlare senza peli sulla lingua. È schietta nei confronti dei compagni di avventura e non ha paura di esporsi. Questa volta, però, la rabbia l’ha spinta a pronunciare un discorso controverso nei confronti di un’altra inquilina della casa. Ha usato dei termini forti, in grado di dare vita a numerose polemiche. L’attrice, in particolar modo, si è schierata contro Anita Olivieri.

A seguito delle ultime accuse ricevute, ha deciso di sfogarsi con Vittorio Menozzi. La donna ha descritto la sua rivale come una persona malata: “L’unica cosa che dico è che è malata anche perché è un dato clinico. Si è un dato clinico, non è che ho detto chissà che cosa, è un problema ormai evidente“. Successivamente, non è apparsa affatto dispiaciuta per l’accaduto. Al contrario, ha continuato a sostenere la sua tesi.

Beatrice ha rivelato di trovarsi in una posizione alquanto scomoda. Sente di avere tutti contro e, ogni volta che si affeziona a qualcuno, non fa altro che ricevere accese critiche. Per questo motivo, non crede di aver detto qualcosa di serio: “Mettiti nei miei panni, è il minimo che non riesco a non dire“.

Il pubblico, però, non ha accettato questa spiegazione. Molti fan stanno chiedendo ad Alfonso Signorini di procedere con un provvedimento disciplinare. C’è chi la vorrebbe fuori dalla Casa del GF e chi opterebbe per un televoto flash. Per scoprire cosa deciderà di fare la produzione bisognerà attendere la prossima puntata. Indubbiamente, però, la situazione sta degenerando. E, ad essere coinvolta, non è solo Beatrice, ma l’intero gruppo di concorrenti.