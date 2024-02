Amadeus, lo sgarro a Fiorello: “Mi ha insultato per tre giorni”

Amadeus e lo sgarro a Fiorello che lui non ha perdonato: “Mi ha insultato per tre giorni”, ecco cosa è successo tra i due storici amici.

Manca ormai sempre meno al momento in cui Amadeus salirà sul palco dell’Ariston per condurre il suo quinto Festival di Sanremo consecutivo. Finora non ne ha sbagliata una, tanto che il pubblico non vede l’ora di scoprire tutte le sorprese e le novità di questa edizione. Si sa già, ad esempio, che i cantanti in gara stavolta saranno 30 e anche i duetti della quarta serata sono stati già rivelati.

Stesso discorso per i co-conduttori di Amadeus, che sono stati ufficializzati nelle scorse settimane. Nella prima serata, il 6 febbraio, ci sarà Marco Mengoni, che l’anno scorso ha trionfato in gara con il brano Due Vite. Poi sarà il turno di Giorgia, altra voce meravigliosa del panorama musicale italiano. La terza serata, invece, salirà sul palco Teresa Mannino, che porterà sicuramente la sua irresistibile ironia.

Il venerdì sera, invece, Amadeus sarà affiancato da Lorella Cuccarini, che con lui ha già lavorato tanto in passato. Per il gran finale del 10 febbraio, poi, non poteva mancare un volto amatissimo dal pubblico: stiamo parlando di Fiorello, grande amico di Amadeus e già presenza fissa nelle edizioni del 2020 e del 2021.

Proprio con lui, però, il conduttore ha avuto un piccolo ‘problema’, perché gli ha fatto uno ‘sgarro’ che Fiorello non gli ha proprio perdonato: “Mi ha insultato per tre giorni”, ha rivelato il Direttore Artistico del Festival. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio tra i due!

Amadeus e quello ‘sgarro’ a Fiorello che lui non gli ha perdonato: “Mi ha insultato per tre giorni”, ecco cosa è successo tra i due

Amadeus e Fiorello si sono sempre professati grandi amici e anche quando hanno lavorato insieme hanno dimostrato una grande sintonia e il loro affetto reciproco. Non a caso il conduttore e Direttore Artistico di Sanremo 2024 ha voluto proprio Fiorello accanto a lui nella serata finale di quella che dovrebbe essere la sua ultima edizione al timone del Festival.

Il condizionale è d’obbligo, perché lo stesso Amadeus sembra a volte aperto alla possibilità di continuare questa incredibile avventura, e lo ha detto anche nell’intervista che ha rilasciato al settimanale Diva e Donna, nella quale ha motivato tutte le sue scelte per questa edizione, soffermandosi anche su tutto quello che ha imparato dai 5 anni di Sanremo.

Nel raccontare i motivi che lo hanno portato a scegliere i suoi co-conduttori, poi, Amadeus ha rivelato un retroscena su Fiorello che nessuno si sarebbe aspettato: “A lui l’ho detto all’ultimo momento, se glielo avessi detto subito mi avrebbe insultato. Insisteva a chiedermi chi fosse il conduttore dell’ultima serata e io dicevo ‘Non lo so, sto cercando. Non lo so’. Il giorno degli annunci al Tg1 l’ho avvisato 5 minuti prima”.

“Mi ha insultato per tre giorni, giura che mi porta via dalla Liguria. Mi ha detto che mi chiude in una stanza per non farmi fare altri Festival. È molto, molto preoccupato”, ha raccontato Amadeus. A quanto pare, dunque, Fiorello ha scoperto che avrebbe condotto l’ultima serata con lui solo quando è arrivato l’annuncio ufficiale in tv, quindi in un momento in cui non avrebbe mai potuto tirarsi indietro. Vi sareste aspettati uno ‘sgarro’ così da parte di Amadeus? Il sorriso è d’obbligo.