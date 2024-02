Hai fatto shopping? Ecco perché devi sempre lavare i vestiti prima di indossarli

Hai appena fatto shopping? Ecco perché devi assolutamente lavare i tuoi vestiti prima di indossarli e non devi mai dimenticarlo.

Se non hai l’abitudine di lavare i vestiti dopo aver fatto shopping, perché apparentemente ti sembrano puliti, dopo aver letto questo articolo lo farai senz’altro. Ci sono dei motivi ben precisi per farlo e non indossare mai capi senza prima averli passati in lavatrice: ecco quali sono.

È possibile indossare abiti appena comprati senza lavarli prima? Ebbene la risposta a questa domanda è fondamentale e, se ancora non lo fai, cambierà la tua abitudine per sempre. Molte persone infatti non lavano i capi appena acquistati, considerandoli puliti. Questo modo di fare però è un errore per tantissimi motivi: vediamo come mai è addirittura pericoloso non lavare i vestiti dopo aver fatto shopping.

Lavare i vestiti dopo aver fatto shopping è fondamentale: ecco quali sono i pericolo più comuni

Anche se i vestiti che abbiamo appena acquistato sono nuovi, è probabile che siano comunque sporchi per diversi motivi. Innanzitutto provandoli nei camerini, potrebbero essere già stati indossati da altri nel negozio, ma non solo. Gli elementi di cui sono costituiti i capi sono tutti chimici, come i coloranti usati per le diverse tinture. Per questo motivo si potrebbero rischiare non solo pericoli per la salute derivanti dallo sporco, ma anche reazioni allergiche. Problemi quindi che potrebbero diventare seri, per questo è altamente consigliato lavare i capi appena acquistati.

Insomma le ragioni sono diverse, ma sicuramente quella che balza all’occhio più rapidamente è la questione igienica e sanitaria per cui è fondamentale lavare i capi. Su questi, dopo diverse analisi, i ricercatori hanno trovato infatti di tutto. Tracce di sudore, trucco, profumi, ma anche altri liquidi corporei ad esempio sui pantaloni. Per evitare di contrarre malattie e di inserire nel corpo germi e batteri di altri basta un semplice lavaggio. Non c’è bisogno di fare una lavatrice di 3 ore, ma anche un programma rapido o un prelavaggio possono essere utilissimi per eliminare tutto quello che risiede sui vestiti appena acquistati.

Ovviamente più attenzione deve essere dedicata su tutti i capi da biancheria infatti l’intimo entra in diretto contatto con la pelle, e con zone delicate. In questo caso bisogna fare un lavaggio più lungo e almeno a 60 gradi per eliminare al 100 per 100 qualsiasi residuo di germi e batteri presenti.