Chi è Aitana, la cantante spagnola che duetterà con Sangiovanni a Sanremo: famosissima

Aitana: la cantante spagnola famosissima che duetterà con Sangiovanni a Sanremo. Ecco cosa sappiamo di lei.

Tra pochissimo comincia Sanremo ormai e siamo tutti in trepida attesa! Come ogni anno milioni di telespettatori si posizioneranno davanti al televisore, da soli o in gruppo, per vedere l’edizione numero 74 del Festival della musica italiana.

Diciamolo apertamente: non se ne può fare a meno. In gara gli artisti sono sempre moltissimi tra vecchie conoscenze e giovanissimi che garantiscono la partecipazione al festival proprio di quelli che fino a qualche tempo fa, non lo avrebbero mai guardato, la kermesse per 5 serate ci allieterà con musica e intrattenimento.

A parte le varie esibizioni singole, è di norma la serata con i duetti: cantanti che si esibiscono con altri artisti reinterpretando, solitamente, una canzone di un autore famoso. Anche quest’anno non mancheranno e anche se già sappiamo tutto su partecipanti e canzoni, come sempre ci sarà da sorprendersi! Il giovane Sangiovanni, per esempio, duetterà con una cantante spagnola, Aitana: l’avete mai sentita nominare? Pare che nel suo paese sia famosissima.

Scopriamo insieme chi è Aitana, la cantante che duetterà con Sangiovanni al festival di Sanremo 2024

Aitana è una cantante spagnola, come abbiamo detto, in Italia quasi sconosciuta ma che nel suo paese è un personaggio della canzone di spicco. D’altra parte dopo il 9 febbraio, giorno in cui duetterà nella kermesse insieme a Sangiovanni, sicuramente la sua popolarità in Italia aumenterà di molto. Venerdì 9 appunto, vengono presentati i duetti e Aitana, insieme all’ex di amici, canterà una versione bilingue di Farfalle, successo di Sangiovanni del 2022. La versione del titolo per il Festival sarà Farfalle/Mariposas; in Spagna questa versione ha conquistato già sei dischi di platino!

Sangiovanni, per il duetto, ad una cover ha preferito il suo pezzo versione spagnola-italiana che tanto successo gli ha portato nella penisola Iberica e che sicuramente spopolerà anche in Italia dopo Sanremo; una promozione notevole per il cantante. Ma perché il nostro ha scelto proprio Aitana per il duetto? Lo spiega lui stesso in un’intervista; intanto per ricambiare il favore, Aitana duettando con lui gli ha regalato un successo di pubblico in Spagna notevole e anche perché Aitana è una grande artista e si sente onorato di poter duettare insieme a lei.

Aitana Ocana Morales è una cantautrice ed attrice spagnola di grande successo, con vari dischi di platino al suo attivo. I suoi concerti si svolgono negli stadi ed è considerata una delle più importanti popstar iberiche, sicuramente dopo l’esibizione a Sanremo con Sangiovanni spopolerà anche nel nostro Paese.