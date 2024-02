Mestoli di legno, solamente così si igienizzano al 100%: importante per la salute di tutta la famiglia, non rimandare

I mestoli di legno sono utensili molto usati in cucina. Ma, dopo il loro utilizzo, bisognerebbe igienizzarli accuratamente in questo modo.

La cucina è un posto ricco di elettrodomestici e utensili essenziali per cucinare diverse preparazioni. Fra questi spiccano oggetti in legno, versatili e comodi, come taglieri e mestoli. Per quanto siano indispensabili per tagliare e sminuzzare cibi e per mescolare, essendo fatti in legno, se non puliti accuratamente dopo l’utilizzo, possono far proliferare germi e batteri anche molto pericolosi per la salute.

Succede perché il legno è un materiale poroso che assorbe i liquidi e i residui di cibi. Per questo i mestoli di legno andrebbero puliti e igienizzati accuratamente dopo ogni utilizzo, in modo da poterli usare poi con sicurezza la volta successiva.

I rimedi naturali per igienizzare i mestoli di legno

Anche se nelle cucine professionali sono stati banditi ed è vietato usarli, nelle cucine domestiche i mestoli di legno sono ancora molto utilizzati per mescolare le pietanze e per assaggiare.

Tuttavia, per una maggiore sicurezza, bisognerebbe lavarli e igienizzarli accuratamente dopo ogni utilizzo. Ci sono diversi modi per farlo in maniera naturale ed economica. Innanzitutto, appena si comprano dei mestoli di legno, è consigliabile immergerli in un contenitore con acqua calda per circa 5 minuti e poi farli asciugare accuratamente.

Trascorso questo tempo, ungerne la superficie con olio di semi. Non appena saranno perfettamente asciutti, ungere l’intera superficie con dell’olio di semi. A questo punto si possono cominciare ad usare senza timore per le proprie preparazioni e i propri assaggi. Tuttavia, dopo ogni utilizzo bisogna sincerarsi che siano liberi da residui di cibo e di liquidi che, venendo assorbiti dal legno, possono causare la proliferazione di germi e batteri e quindi rischi per la salute.

Un modo per pulirli e igienizzarli al meglio è riempire una pentola grande con acqua e portarla quasi ad ebollizione. Mettere i mestoli di legno all’interno ed aggiungere il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco, due prodotti molto spesso usati come alternative naturali quando si fanno le faccende domestiche. Lasciare in ammollo per 15-20 minuti e, trascorso questo tempo, sciacquare con abbondante acqua corrente. Quindi far asciugare perfettamente.

I mestoli di legno saranno così igienizzati al 100% e pronti per essere usati ancora in cucina con estrema sicurezza.