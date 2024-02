Mettilo sotto alla scrivania e perderai peso mentre lavori o guardi Netflix: tutti ne vanno pazzi

Niente più allenamenti stressanti in palestra. Da oggi puoi perdere peso mentre guardi Netflix. Vediamo come fare.

Le hai provate tutte ma non riesci a perdere peso? Da oggi dimagrire diventa molto più semplice. Puoi dimagrire anche mentre sei seduto a guardare la televisione.

Per dimagrire è necessario bruciare più calorie di quante ne introduciamo con il cibo. E per raggiungere questo scopo la strada è una: seguire una dieta leggermente ipocalorica- non una dieta da fame, sia chiaro – e fare attività fisica. Mai fare di testa propria soprattutto per quel che riguarda la dieta. È sempre opportuno affidarsi ad un esperto: un nutrizionista oppure un dietologo.

Per quanto riguarda l’attività fisica, essa è fondamentale. Sia per dimagrire e mantenere la forma sia per la salute. L’ideale sarebbe allenarsi almeno 3/4 volte alla settimana. C’è da dire che, tra lavoro e famiglia, non tutti hanno tempo. Ma oggi puoi allenarti e dimagrire anche mentre stai lavorando seduto alla scrivania o mentre stai guardando la tua serie tv preferita.

Stai seduto e dimagrisci: ecco come

Fare attività fisica con regolarità è importantissimo non solo per una questione estetica ma soprattutto per la salute. I benefici dell’esercizio fisico sulla salute sono tantissimi. Se non hai tempo di andare in palestra, in piscina oppure a correre, non ti preoccupare: oggi puoi allenarti anche mentre guardi la televisione.

Grazie a Proiron da ora in avanti non dovrai più preoccuparti di trovare il tempo per allenarti: potrai farlo in qualunque momento della giornata, anche mentre lavori, studi o guardi la tua serie tv preferita. Proiron è una mini cyclette che puoi posizionare sotto la tua scrivania o davanti al tuo divano. In questo modo potrai pedalare anche mentre stai inviando email dal computer o guardando Netflix.

Proiron può essere utilizzata per allenare sia le gambe sia le braccia. Grazie ad una manopola potrai regolare tu la resistenza e, dunque, l’intensità dell’allenamento in base al tuo livello. Questa mini cyclette pesa solo 3,5 chili ed è dotata di un’apposita maniglia in modo che tu possa trasportarla ovunque. Puoi portartela in ufficio ma anche quando vai in vacanza. Inoltre questo piccolo attrezzo è dotato di uno schermo LCD che ti dirà con esattezza per quanti minuti ti sei allenato e quante calorie hai bruciato.

Proiron è disponibile su Amazon al costo di appena 55,99 euro: meno di un mese di abbonamento in palestra. In questo modo non avrai più bisogno di fare i salti mortali per ritagliarti il tempo che ti serve per allenarti: potrai allenarti ovunque e in qualunque momento. Naturalmente per perdere peso, oltre ad allenarti, è importante anche iniziare a seguire una dieta sana, equilibrata e ipocalorica che dovrai concordare con un nutrizionista o con un dietologo.