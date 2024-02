Non innamorarti di loro: questi 3 segni zodiacali non sono pronti per una relazione

Ti sei innamorato di uno di questi 3 segni zodiacali? Ti sta infilando in un bel guaio: non sono mai pronti per una relazione!

Impegnarsi in una relazione può fare paura, soprattutto a chi ha qualche difficoltà ad affidarsi agli altri o a prendersi delle responsabilità. Ma prima o poi è giusto affrontare le proprie insicurezze, soprattutto se una persona che ci interessa e di cui magari, siamo pure innamorati, c’è.

Evitando di ferirla tirando il sasso e nascondendo la mano, è bene prendersi la responsabilità delle proprie azioni, mai come in amore. Ma c’è chi questo proprio non riesce a farlo, chi non sarà mai pronto per una relazione seria e continua a rimandare.

Nel frattempo che rimanda, però, spezza cuori a destra e a manca. Sicuramente sarà uno di questi 3 segni zodiacali eternamente insicuri riguardo alle relazioni più serie e che rischiano di ferire profondamente chi si innamora di loro. Non diciamo di stare alla larga da loro, ma quantomeno di sapere a che cosa state andando incontro quando decidete di uscirci insieme e di intraprendere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Attenti a quei 3! I segni zodiacali che feriscono di più in amore, perché non sono mai pronti ad impegnarsi

Non vale la pena tentare di costruire una relazione seria con questi segni zodiacali, proprio non ce la fanno! Questo non vuol dire che non vi amino o non siano innamorati o non tengano a voi, ma sono proprio allergici all’idea di rimanere incastrati in una relazione monogama. Se è quello che voi cercate, forse dovreste cercare altrove per evitare di rimanere scottati e feriti.

Sagittario

Il segno che, più di tutti, evita le sicurezze e i punti fermi come la peste. Il Sagittario ha bisogno di esplorare, di essere libero e se si sente poco poco incatenato, sparirà in una nuvoletta e non si farà più sentire. Attenzione a non farveli scappare, se vi piace essere masochisti.

Scorpione

Il malandrino Scorpione vi ammalierà con il suo fascino, la sua carica erotica, la sua passionalità. Vi metterà al centro del suo mondo e, poi, quando troverà qualcosa di migliore, baci e saluti. Ottimi amatori per una storia fugace, un po’ meno per un matrimonio.

Ariete

L’Ariete sa essere un ottimo amante e vi farà sentire amati e coccolati. Finché non prenderà la decisione impulsiva di pescare in altri laghi. Come il Sagittario, ha bisogno di non annoiarsi mai e se per disgrazia non gli date ciò che vuole, finite nel dimenticatoio.