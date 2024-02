Adesso puoi dire addio alla polvere in casa: ecco il metodo che in pochissimi conoscono

Ecco il metodo strepitoso per dire addio alla polvere in casa. Tutti lo possono fare, e voi che cosa state aspettando a metterlo in pratica?

Avere una casa senza un briciolo di polvere, e per di più per lungo tempo, non è più un sogno solo alla portata delle persone più abbienti. Con questi stratagemmi della nonna tornati prepotentemente in voga in questi mesi, anche la lavoratrice più stacanovista che sta a casa poche ore alla settimana la può avere perfettamente pulita, con pochissimo sforzo e senza spendere un centesimo.

Si tratta, infatti, di trucchetti che si possono realizzare con prodotti che tutti abbiamo nella nostra abitazione o che si possono reperire facilmente in qualunque supermercato. Assolutamente eccezionali, si realizzano in un lampo e il risultato è duraturo nel tempo. Basta un semplice gesto, e la vostra casa brillerà per più giorni.

Che cosa si potrebbe dunque chiedere di più? Mobili, vetri, piante, tessuti ma anche pavimenti saranno perfettamente puliti per molti giorni. Fate così e la polvere scomparirà dalla vostra dimora in un batter d’occhio, e non solo! Le occorrerà molto più tempo prima di poter tornare. Scopriamo, quindi, quali sono questi trucchetti da paura a cui nessuno potrà dire di no.

Polvere addio: ecco gli escamotage

Entrare in una casa senza polvere è meraviglioso perché sembra di essere immersi nella freschezza. Eliminare quella “sfarinatura” odiosa dal pavimento in parquet o dai mobili è semplicissimo: basta preparare questa soluzione con ingredienti che tutti abbiamo in cucina e che sono anche più che economici.

La ricetta è questa: in una ciotola mescolate due tazze di aceto con due di acqua e inglobate due cucchiai d’olio d’oliva e un paio di gocce del detersivo per piatti. Adesso trasferite la soluzione in una bomboletta spray dove si conserverà a lungo. Se invece volete avere mobili in legno brillanti vi basterà strofinarli con un panno in microfibra bagnato con la stessa quantità di acquaragia, olio vegetale a proprio piacere e aceto.

Usate invece un panno imbevuto di birra preferibilmente analcolica per pulire le foglie delle piante in casa mentre per eliminare la polvere dagli specchi e dai cristalli basterà usare dell’acqua dove avrete sciolto qualche goccia di glicerina. Per i divani e le poltrone quando il rivestimento è in cotone è molto utile strofinarli con un panno umido imbevuto di acqua e aceto bianco. Fate così, e in un lampo la vostra casa profumerà di pulito, e per lungo tempo.