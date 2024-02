Elettra Lamborghini è incinta? Il “pancino sospetto” non lascia dubbi

Uno degli ultimi scatti condivisi da Elettra Lamborghini ha fatto venire il dubbio ai fan che si chiedono se sia incinta: ecco qual è la verità.

Ogni tanto le voci su una possibile gravidanza dell’interprete romagnola si fanno avanti. Questa volta in molti hanno notato un pancino sospetto tra le storie Instagram dell’ereditiera.

Con la sua solita ironia e simpatia che ha conquistato milioni di persone, qualche mese fa, Elettra Lamborghini aveva deciso di mostrare ai suoi follower il test di gravidanza per far vedere loro di non essere incinta. Nonostante questo suo essere scherzoso, l’ereditiera aveva confessato a Stasera c’è Cattelan di passare un brutto periodo e per questo motivo aveva deciso di farsi aiutare.

Elettra si racconta tanto sui social, dove non manca mai di postare momenti che appartengono alla sua vita privata e personale, oltre a quella professionale. È di recente che l’ereditiera ci ha tenuto a condividere una foto del marito Afrojack il quale è stesso accanto a lei. Lo scatto però ha fatto intravedere il pancino di Lamborghini, tanto che in molti hanno pensato che la cantante potesse essere incinta.

Elettra Lamborghini incinta: la foto social insospettisce

Elettra Lamborghini è legata da moltissimi anni al disc jocky olandese Nick van de Wall, in arte conosciuto con lo pseudonimo Afrojack. I due si sono conosciuti a un festival a Treviso nel 2018, ma si sono messi insieme un mese e mezzo dopo a Las Vegas e da quel momento non si sono separati più.

Elettra e Afrojack si sono sposati nel 2020 e sono una delle coppie più unite ed affiatate nel mondo dello spettacolo. A testimoniarlo sono le tante fotografie social che li vedono insieme. È proprio poche ore fa che l’ereditiera ha deciso di postare uno scatto in cui è distesa sul letto e il marito ha la sua testa appoggiata sulla sua pancia. Insieme a loro si vede anche la cagnolina Lea dalla quale non si separano mai.

A tanti è venuto il dubbio se Elettra sia in dolce attesa o meno. Per il momento si tratta di una semplice supposizione e non c’è niente di ufficiale. Bisogna aggiungere anche il fatto che l’ereditiera tempo fa aveva dichiarato di non sentirsi pronta ancora a diventare mamma, quindi preferiva godersi il suo matrimonio senza figli, ma non ha mai escluso la possibilità di averne.