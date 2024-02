Windows cambia una delle sue funzioni principali un decennio dopo l’ultima volta: cosa succederà sul tuo PC

Con l’ultima versione di Windows 11, Microsoft ha finalmente aggiornato una delle sue funzioni dopo più di 10 anni: ecco qual è e come appare

Quando si installa Windows da zero, il processo non è cambiato molto nel corso degli anni e nemmeno l’aspetto dell’esperienza di installazione. Ciò significa che l’installazione di Windows 11 sul PC è rimasta praticamente identica a quelle precedenti per oltre un decennio, ma finalmente le cose stanno cambiando.

Microsoft ha appena rilasciato una nuova build di Windows 11, che si presenta non solo con un’estetica più pulita e coerente, ma anche con un’esperienza migliorata, oltre a molte altre nuove funzionalità e modifiche. Di seguito, scopriamo maggiori dettagli al riguardo.

Microsoft aggiorna per la prima volta la configurazione di Windows 11

Le modifiche possono essere trovate nell’ultima versione del canale Canary: Windows 11 insider Preview build 26040. Microsoft descrive l’aggiornamento come un’offerta di un design più moderno ed è sicuramente bello vedere che c’è, finalmente, un aspetto visivo diverso rispetto alle versioni precedenti. Oltre a modificare il design del programma di installazione, Microsoft ha anche promosso l’opzione “Ripara il mio PC” in modo che ora sia più evidente e funzionale.

Scrivendo delle modifiche nelle note di rilascio per quest’ultima build di Canary, la società afferma che sta programmando l’installazione multimediale del sistema operativo Windows con un design molto più pulito e moderno. Tutte le stesse funzionalità continueranno a essere supportate nell’esperienza di installazione del sistema operativo bare metal, incluso il supporto automatico. Tuttavia ora saranno coerenti con l’attuale esperienza di aggiornamento disponibile per i dispositivi che già eseguono il sistema operativo Windows.

Un’altra grande funzionalità di questa build si chiama Voice Clarity, che può migliorare la qualità della voce durante una videochiamata o una riunione, o fondamentalmente in qualsiasi app progettata per scopi di comunicazione. La chiarezza della voce cancella il rumore di fondo e l’eco per aiutare a far sì che suoni più chiara per il pubblico, quindi può essere molto utile. Voice Clarity è abilitato per impostazione predefinita per le app che lo supportano, ma le piattaforme possono fornire un interruttore per disabilitare la funzione, nel caso in cui desideri riprodurre musica o altro audio tramite il microfono senza il rischio che venga interrotto.

L’azienda ha condiviso anche un confronto tra l’aspetto del vecchio e del nuovo design di Installazione di Windows. Come nel caso delle modifiche e delle aggiunte apportate alle build interne di Windows 11, Microsoft è alla ricerca di feedback su come funziona la nuova esperienza di installazione.